Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич подошел к матчу с «Ингульцом» с повышенной ответственностью, прекрасно понимая, что это будет игра, по сути, за шесть очков. Одесситам в поединке на своем поле, несмотря на номинально гостевой статус, была необходима победа. Бабич произвел в составе подопечных сразу шесть замен в сравнении с предыдущим матчем против «Полесья» (1:3) и поставил в центре обороны неожиданную пару защитников Арсич – Жаржу.

Василий Кобин из «Ингульца» также был вынужден придумывать некую новацию в тактическом плане, чтобы рассчитывать на победу. Три очка команде из Петрово были нужны не меньше, чем одесситам. Забегая вперед, стоит отметить, что подопечные Кобина оказались более заряженными на встречу и показали, в целом, лучшую игру, нежели их оппоненты.

Игроки «Черноморца» сразу же пошли большими силами на ворота «Ингульца». Паламарчук и Ко включились в игру сходу, но очень быстро стало ясно, что только о защите они думать не будут. Выдержав стартовый штурм, петровцы принялись шаг за шагом приближаться ко владениям Рудько. И главное — они постоянно искали шанс, чтобы нанести удар по воротам «Черноморца», находили его и били, били… Пушкарев, Сад и Могильный были опасны и, порой, неудержимы, что одесситы не могли не учитывать, пытаюсь проводить свои атаки. Но они допустили провал. Если точнее, то на 18-й минуте грубо ошибся опытный Бутко, выдал вперед безадресный пас практически поперек поля. Мяч перехватил Пушкарев, сразу подстроился под удар и с линии штрафной сильно пробил точно в левый от себя угол. 1:0.

Добившись успеха, игроки «Ингульца» ничего не поменяли и вполне могли очень быстро свой перевес развить. На 22-й минуте опасно пробивал Пушкарев, а через десять минут лишь колено Арсича помешало мячу после удара Сада залететь в правый дальний угол. Только после этого петровцы стали сбавлять свои атакующие обороты. Одесситы завладели инициативой, но до перерыва ничего опасного не создали — их действия были полны иррациональной академичности.

В перерыве Бабич произвел сразу три замены, выпустив на поле Кисиля, Когута и Шевцова. Здорово вошел в игру Шевцов, явив максимадльную заряженность на ворота Паламарчука. Старался и Хобленко, но со временем он был вынужден уступить свое место на поле Попову. По сути, наставник одесситов к середине второго тайма перестроил всю атакующую линию команды. К разочарованию болельщиков «Черноморца», их любимцам перестановки никаких дивидентов не приносили. Да, одесситы играли первым номером, больше угрожали воротам соперников, но ничего убойного не создавали.

Ближе к концу матча Кобин произвел вначале две замены, а потом еще две. Думалось, что рокировки будут направлены на то, чтобы вернуть игре команды атакующий вектор, с которого она после перерыва конкретно сбилась. Но это было не так – петровцы активно сушили игру, стараясь удержать победный для себя результат.

В принципе, мотив «Ингульца» был понятен – игра забудется, а результат останется. И своего в итоге подопечные Кобина добились. 1:0 – «Ингулец» добился уже второй победы во второй части сезона и, имея 15 очков, настиг «Черноморец» в паре аутсайдеров. 28 марта петровская команда сыграет с «Вересом», а одесситы, имея серию из четырех поражений подряд, 30-го числа проведут встречу с «Карпатами». Вся борьба за выживание еще впереди.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Ингулец» – «Черноморец» - 1:0

Гол: Пушкарев, 18

Предупреждения: Гаджук, 86 – Мустафаев, 10, Раян, 49, И. Когут, 72

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Дыхтярук, Бенедюк (Дубилей, 88) – Сад (Фарасеенко, 90+4), Лосенко – Могильный, Пятов (Скороход, 90+4), Пушкарев (Гаджук, 74) – Кисленко (Н. Попов, 88).

«Черноморец»: Рудько – Раян, Арсич, Жаржу, Бутко (Безбородько, 73) - Билошевский, Лацабидзе (Шевцов, 46) – Янаков, Габелок (И. Когут, 46), Мустафаев (Кисель, 46) – Хобленко (К. Попов, 64).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ): 9 (3) – 15 (3)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 1 – 2.

ИНГУЛЕЦ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C