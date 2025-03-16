Украина. Премьер лига16 марта 2025, 09:47 |
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Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 21-го тура чемпионата Украины состоится 16 марта в 13:00
16 марта 2025, 09:47 |
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В воскресенье, 16 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и одесским «Черноморцем».
Встречу примет стадион «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец – ЧерноморецСмотреть трансляцию
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