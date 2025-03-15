В воскресенье, 16 марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Черноморец». Результат имеет огромное значение для обеих команд, ведь они находятся в зоне прямого вылета из УПЛ. Перед предстоящей встречей «Черноморец» опережает «Ингулец» на три очка.

Ингулец

Петровская команда, которая в прошлом году вернулась в УПЛ, пытается сохранить прописку в элите украинского футбола. После первой части чемпионата поклонники «Ингульца» вряд ли рассчитывали, что «красно-желтые» смогут спастись от вылета, но петровцы продемонстрировали намерение выгрызать зачетные баллы. С минимальным счетом проиграв «Полесью», «Ингулец» одержал сенсационную победу над «Кривбассом». В противостоянии с «Рухом» петровская команда была близка к ничейному результату, но концовка поединка стала настоящим шоком для подопечных Кобина. Сначала за задержку времени вторую желтую карточку получил лидер «красно-желтых» Роман Волохатый, а затем петровцы умудрились пропустить гол, который принес победу львовянам.

В важном матче с «Черноморцем» не сможет сыграть упомянутый Волохатый, который будет отбывать дисквалификацию. Также под вопросом участие в предстоящей встрече Малыша и Кисленко, получивших повреждения в поединке с «Рухом». На этой неделе игроком «Ингульца» стал арендованный у «Кривбасса» 19-летний форвард Назар Попов. Отметим, что немаловажной причиной отрицательных результатов «Ингульца» является то обстоятельство, что петровцы не могут принимать соперников на своем поле. Вот и номинально домашний матч с «моряками» команда Василия Кобина проведет на стадионе соперников.

Черноморец

После возобновления чемпионата одесситы обыграли «Колос», но затем потерпели два поражения от «Левого берега» и «Полесья», в результате чего «Черноморец» оказался в зоне прямого вылета из УПЛ. Поэтому ближайший поединок станет для «моряков» моментом истины. «К «Ингульцу» готовимся в штатном режиме. Скрупулезно разбираем нашего соперника, их и свои действия. Понимаем, что это «матч за шесть очков», который может нам дать много информации. Конечно, хотим, чтобы после этого матча у нас было хорошее настроение», - отметил наставник «Черноморца» Александр Бабич.

Отметим непростую кадровую ситуацию в одесской команде. Надолго выбыл из строя Артем Присяжнюк, которому предстоит сделать операцию в Сербии. В текущем сезоне полузащитник уже не сыграет. Также в лазарете находятся Жоао Нету, Даниил Удод и Денис Безбородько. А Йон Шпорн в матче против «Ингульца» будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Зато своей команде смогут помочь Богдан Панчишин и Эмиль Мустафаев, которые пропускали поединок против «Полесья» по условиям арендного соглашения с житомирским клубом.

Статистика встреч

Команды провели шесть очных дуэлей. Одесситы одержали 2 победы, петровцы 1 раз обыгрывали «моряков», трижды был зафиксирован ничейный результат. В первом круге текущего чемпионата «Черноморец» обыграл «желто-красных» со счетом 1:0. В компенсированное время победу хозяевам поля принес результативный удар Пшеничнюка.

Прогноз на противостояние

Обеим командам очень нужно набирать очки, поэтому в Одессе ожидаем бескомпромиссную борьбу за результат. Вряд ли мы увидим большое количество забитых голов в этом поединке. Нашим же прогнозом будет победа «Черноморца», которому домашнее поле в номинально гостевом матче должно помочь добиться успеха.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Бенедюк, Дубилей, Пятов, Гаджук, Могильный, Сад, Пушкарев

«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Лацабидзе, Ермаков, Райс, Райан, Габелок, И.Когут, Янаков, Попов