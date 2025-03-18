Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

19 марта состоится пресс-конференция тренера сборной Украины Сергея Реброва перед первым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии, который пройдет 20 марта.

Ответная игра состоится 23 марта.

Пресс-конференция наставника и одного из игроков начнется в 18:30.

Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30