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Лига наций
18 марта 2025, 16:45 |
164
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник пообщается с журналистами перед первым матчем сборной в 2025 году

18 марта 2025, 16:45 |
164
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

19 марта состоится пресс-конференция тренера сборной Украины Сергея Реброва перед первым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии, который пройдет 20 марта.

Ответная игра состоится 23 марта.

Пресс-конференция наставника и одного из игроков начнется в 18:30.

Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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