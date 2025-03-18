Лига наций18 марта 2025, 16:45 |
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Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник пообщается с журналистами перед первым матчем сборной в 2025 году
18 марта 2025, 16:45 |
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19 марта состоится пресс-конференция тренера сборной Украины Сергея Реброва перед первым матчем плей-офф Лиги наций против Бельгии, который пройдет 20 марта.
Ответная игра состоится 23 марта.
Пресс-конференция наставника и одного из игроков начнется в 18:30.
Пресс-конференция Сергея Реброва. Начало в 18:30
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