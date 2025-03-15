Из князи – в грязи. И наоборот. Неординарная история Аякса

Если бы у болельщиков «Аякса» была возможность выбирать, какой сезон их любимой команды можно вычеркнуть из памяти, то они бы, не задумываясь, выбрали минувший сезон, ставший оглушительным провалом для «красно-белых».

В октябре 2023-го «Аякс» доигрался до такой степени, что в Эредивизи занимал предпоследнее, 17-е место. Ну, сложно было претендовать на что-то выше после семи подряд поединков без побед.

В итоге команда впервые за долгие годы финишировала вне призовой тройки: на пятом месте. В течение того сезона «Аяксом» поочередно рулили сразу три главных тренера, а спортивный директор и главный бухгалтер клуба были отправлены в отставку.

Тем не менее, в еврокубки амстердамцам таки удалось пробиться благодаря финишному спурту. Однако участие в Лиге Европы для «Аякса» – слабое утешение, ведь клуб из столицы Нидерландов привык жить за счет щедрых бонусов от участия в основном раунде чемпионской Лиги. А коль этих щедрых бонусов нет, то, как следствие, получилась дыра в клубном бюджете: порядка сорока миллионов евро. Для нынешнего «Аякса» это серьезные цифры.

Понятное дело, что накануне нынешнего сезона «Аякс» не мог себе позволить серьезные приобретения. Если клуб кого-то и приглашал к себе, то это, прежде всего, свободных агентов. Тех, кому за тридцать.

А реальные деньги летом «красно-белые» заплатили лишь за Ваута Вехгорста, которого выкупили у «Бернли» (чуть меньше трех миллионов евро). Деньги на бывшего форварда «оранье» нашлись лишь после того, как «Аякс» был вынужден продать в «Аль-Иттихад» Стивена Бергвейна. На этом трансфере «Аякс» заработал порядка двадцати миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вехгорст

В общем, к новому (то есть нынешнему) сезону «Аякс» подходил в тени своих главных конкурентов: действующего чемпиона ПСВ и мощного «Фейеноорда». И с ноунеймом на тренерском мостике.

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В прошлое летнее межсезонье «красно-белых» возглавил молодой итальянский тренер Франческо Фариоли. В свои 35-ть алленаторе ничем примечательным не отличился. В футбол он профессионально не играл, да и главным тренером стал относительно недавно. А до того был ассистентом. Специализировался по работе с вратарями. В частности, именно в такой ипостаси был Фариоли в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в «Сассуоло».

Однако после «Сассуоло» пути Де Дзерби и Фариоли разошлись. Роберто уехал в Украину тренировать «Шахтер», а Франческо – в Турцию. Там он тренировал «Фатих Карагюмрюк» и «Антальяспор».

Из «Антальяспора» Фариоли пошел на повышение – его пригласила «Ница». И молодой итальянец смог с этой командой совершить спурт с девятого на пятое место.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

Сложно сказать, чем именно боссов «Аякса» подкупил этот молодой итальянец, ведь футбол, проповедуемый Фариоли – это не тот футбол, к которому привыкли болельщики амстердамского клуба. Да и не только болельщики. Многие ветераны «красно-белых» критиковали клуб за назначение Франческо. Дескать, нынешняя игра команды – это не типическая игра «Аякса», а это игра типического итальянского середняка.

Доля правды в такой критике действительно есть. Фариоли первым делом взялся наводить порядок в обороне. И навел. Если в минувшем сезоне после 25 туров «Аякс» пропустил 44 мяча, то в сезоне нынешнем – лишь 18-ть. Улучшение, как говорится, налицо. Однако, в то же время, «Аякс» при Фариоли перестал быть монстром в атаке.

Опять-таки, если сравнивать с минувшим провальным сезоном, то количество забитых мячей в нынешнем чемпионате после 25 туров одинаковое: по 53 гола. Но те свои 53 гола забивал кризисный «Аякс», а эти 53-и – «Аякс» выздоровевший. Судя по всезнающей статистике, в нынешнем сезоне Эредивизи «Аякс» лишь девятый (!) в лиге по ударам по воротам и четвертый – по ударам в створ ворот. Вот именно из-за этого легенды «Аякса» и критикуют нынешнюю «красно-белую» команду.

Особенно острой эта критика была в начале нынешнего сезона, когда казалось, что «Аякс» продолжает по инерции играть в минувшем чемпионате. В стартовых шести турах «Аякс» при Фариоли трижды терял очки, умудрившись проиграть «Бреде».

Однако, в то же время нельзя не отметить, что, по сравнению с минувшим сезоном, в текущем первенстве «Аякс» уже не видится мальчиком для битья в матчах против «Фейеноорда» и ПСВ. Оба матча против роттердамцев «красно-белые» выиграли. Одолели в родных стенах и действующего чемпиона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, несмотря на то что неудачная стартовая серия завершилась затем длительной удачной победной серией, накануне возобновления чемпионата «Аякс» уступал команде из Эйндховена шесть очков. Однако после 25 тура именно «Аякс» закрепился на вершине турнирной таблицы, опережая заклятых друзей из ПСВ на восемь очков.

Казалось бы, дорога к чемпионству открыта, но Фариоли продолжает утверждать, что задача его команды – финишировать в топ-тройке. И за эту свою осторожность молодой итальянец также попал в немилость к именитым ветеранам амстердамского клуба.

Но, похоже, на критику Франческо не обращает никакого внимания. Он наверняка хочет принести «Аяксу» первое за последние три года национальное золото, а для этого все средства хороши. Для этого можно время от времени «забивать» на Лигу Европы (в основном раунде «красно-белые» уступили РФШ). Для этого можно от матча в матчу чемпионата проводить сумасшедшую ротацию основного состава, путем проб и ошибок определяя оптимальную одиннадцатку.

За все эти и другие чудачества и ошибки злопыхатели наверняка будут разрывать Фариоли на куски, требуя вернуть «Аяксу» зрелищный и результативный футбол. Однако, если 35-летнему алленаторе удастся вернуть «Аяксу» чемпионскую корону, критиков у него точно поубавится.