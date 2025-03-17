Фейеноорд забил 6 мячей в ворота Твенте. Кто сделал хет-трик и два ассиста?
Бразилец Игор Пайшао три раза отправил мяч в сетку ворот соперников
В уик-энд состоялись матчи 26-го тура чемпионата Нидерландов.
Фейеноорд на выезде забил 6 мячей в ворота Твенте (6:2)
Бразилец Игор Пайшао три раза отправил мяч в сетку ворот соперников, плюс отдал две голевые передачи.
Японец Аясе Уэда для гостей оформил дубль.
Лидеры турнира: Аякс (64 очка), ПСВ (58), Утрехт (49), Фейеноорд (47), Твенте (46), АЗ Алкмаар, Гоу Эхед Иглз (по 44).
Чемпионат Нидерландов. 26-й тур, 16 марта
Твенте – Фейеноорд – 2:6
Голы: Стейн, 41 (пен), 71 – Уэда, 10, 23, Пайшао, 14, 53, 62, Слити, 90
Результаты 26-го тура, 14–16 марта
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|26
|20
|4
|2
|55 - 20
|64
|2
|ПСВ Эйндховен
|26
|18
|4
|4
|78 - 30
|58
|3
|Утрехт
|26
|14
|7
|5
|46 - 39
|49
|4
|Фейеноорд
|25
|13
|8
|4
|54 - 29
|47
|5
|Твенте
|26
|13
|7
|6
|52 - 37
|46
|6
|АЗ Алкмаар
|25
|13
|5
|7
|42 - 26
|44
|7
|Гоу Эхед Иглс
|26
|13
|5
|8
|47 - 40
|44
|8
|Фортуна Ситтард
|26
|9
|5
|12
|32 - 43
|32
|9
|Гронинген
|25
|8
|7
|10
|24 - 33
|31
|10
|Херенвен
|26
|8
|7
|11
|32 - 46
|31
|11
|НЕК Неймеген
|26
|8
|5
|13
|37 - 37
|29
|12
|НАК Бреда
|26
|8
|5
|13
|28 - 44
|29
|13
|Хераклес
|26
|6
|10
|10
|33 - 47
|28
|14
|Зволле
|26
|6
|8
|12
|30 - 41
|26
|15
|Спарта Роттердам
|26
|5
|10
|11
|25 - 35
|25
|16
|Виллем-II
|26
|6
|6
|14
|28 - 42
|24
|17
|РКК Валвейк
|25
|4
|5
|16
|32 - 52
|17
|18
|Алмере Сити
|26
|3
|6
|17
|16 - 50
|15
События матча
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