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  4. Фейеноорд забил 6 мячей в ворота Твенте. Кто сделал хет-трик и два ассиста?
Чемпионат Нидерландов
Твенте
16.03.2025 15:30 – FT 2 : 6
Фейеноорд
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Нидерланды
17 марта 2025, 06:59 | Обновлено 17 марта 2025, 07:17
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Фейеноорд забил 6 мячей в ворота Твенте. Кто сделал хет-трик и два ассиста?

Бразилец Игор Пайшао три раза отправил мяч в сетку ворот соперников

17 марта 2025, 06:59 | Обновлено 17 марта 2025, 07:17
110
0
Фейеноорд забил 6 мячей в ворота Твенте. Кто сделал хет-трик и два ассиста?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Пайшао

В уик-энд состоялись матчи 26-го тура чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд на выезде забил 6 мячей в ворота Твенте (6:2)

Бразилец Игор Пайшао три раза отправил мяч в сетку ворот соперников, плюс отдал две голевые передачи.

Японец Аясе Уэда для гостей оформил дубль.

Лидеры турнира: Аякс (64 очка), ПСВ (58), Утрехт (49), Фейеноорд (47), Твенте (46), АЗ Алкмаар, Гоу Эхед Иглз (по 44).

Чемпионат Нидерландов. 26-й тур, 16 марта

Твенте – Фейеноорд – 2:6

Голы: Стейн, 41 (пен), 71 – Уэда, 10, 23, Пайшао, 14, 53, 62, Слити, 90

Результаты 26-го тура, 14–16 марта

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 26 20 4 2 55 - 20 64
2 ПСВ Эйндховен 26 18 4 4 78 - 30 58
3 Утрехт 26 14 7 5 46 - 39 49
4 Фейеноорд 25 13 8 4 54 - 29 47
5 Твенте 26 13 7 6 52 - 37 46
6 АЗ Алкмаар 25 13 5 7 42 - 26 44
7 Гоу Эхед Иглс 26 13 5 8 47 - 40 44
8 Фортуна Ситтард 26 9 5 12 32 - 43 32
9 Гронинген 25 8 7 10 24 - 33 31
10 Херенвен 26 8 7 11 32 - 46 31
11 НЕК Неймеген 26 8 5 13 37 - 37 29
12 НАК Бреда 26 8 5 13 28 - 44 29
13 Хераклес 26 6 10 10 33 - 47 28
14 Зволле 26 6 8 12 30 - 41 26
15 Спарта Роттердам 26 5 10 11 25 - 35 25
16 Виллем-II 26 6 6 14 28 - 42 24
17 РКК Валвейк 25 4 5 16 32 - 52 17
18 Алмере Сити 26 3 6 17 16 - 50 15
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Аймен Слити (Фейеноорд).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Сем Стейн (Твенте).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Сем Стейн (Твенте).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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