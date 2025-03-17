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  4. МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 21:58 |
3145
10

МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»

Работники узнали Артема

17 марта 2025, 21:58 |
3145
10
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что недавно встретился с работниками ТЦК и СП.

«Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: «Можно ваши документы, Дію». Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: «Вы что травите? Это Артем Милевский, отпустите его». Я сразу пошел в машину, говорю водителю: «Давай по газам пока не передумали», – сказал Милевский.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

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Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 10
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Yeger
Міля хоч з таксистом за зіпсоване сидіння розрахувався?
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+3
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Andre Chil
Ну звісно, відразу видно інвалід...
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0
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turist86
Набридли столичні генделики і повії, вирішив в Одесі потусити?
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-1
MaximusOne
Потрібно організовуватися, і відбиватися від них.
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-4
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