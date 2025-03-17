МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что недавно встретился с работниками ТЦК и СП.

«Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: «Можно ваши документы, Дію». Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: «Вы что травите? Это Артем Милевский, отпустите его». Я сразу пошел в машину, говорю водителю: «Давай по газам пока не передумали», – сказал Милевский.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.