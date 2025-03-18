С дублем Глущука. «Буковина» в спарринге разобралась с Полесьем-2
«Буковина» сыграла второй контрольный матч за день
Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. «Буковина» приехала не базу житомирского «Полесья» и провела два спарринга.
В первом из них сыграли «Полесье» и «Буковина» игра закончилась нулевой ничьей.
Во втором поединке соперником «Буковины» стало «Полесье-2», которое выступает во Второй лиге. Счет в матче на 18-й минуте открыл Андрей Андрейчук. Он подобрал мяч в штрафной и пробил с разворота.
После перерыва Юрий Глущук увеличил преимущество «Буковины», а Владислав Хамелюк на 55-й минуте ударом с пенальти довел счет до крупного. Точку в матче поставил Глущук, оформив дубль.
Контрольный матч. 18 марта.
«Полесье-2» – «Буковина» – 0:4
Голы: Андрейчук (18), Глущук (49), Хамелюк (55, с пен.), Глущук (59).
«Полесье-2» (стартовый состав): Сунцов, Коваль, Авраменко, Кобернюк, Ананченко, Кострица, Захаров, Гильерме Барбоса, Грохольский, Бристрич, Рыбак.
На замену выходили: Рафаэль Нуньес, Гавриш, Иванов, Мезенцев, Караман, Венделл.
«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Солдат, Лопыренок, Прокопчук, Рудавский, Хамелюк, Глущук, Килевый, Гончарук (Стецюра, 78), ИНП (игрок на просмотре) (Васильев, 46), Андрейчук.
Запасной: Шинкаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шакур в очередной раз раскритиковал Василия Ломаченко
Нидерландский коуч возглавит «Колос»