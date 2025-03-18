С дублем Глущука. «Буковина» в спарринге разобралась с Полесьем-2

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. «Буковина» приехала не базу житомирского «Полесья» и провела два спарринга.

В первом из них сыграли «Полесье» и «Буковина» игра закончилась нулевой ничьей.

Во втором поединке соперником «Буковины» стало «Полесье-2», которое выступает во Второй лиге. Счет в матче на 18-й минуте открыл Андрей Андрейчук. Он подобрал мяч в штрафной и пробил с разворота.

После перерыва Юрий Глущук увеличил преимущество «Буковины», а Владислав Хамелюк на 55-й минуте ударом с пенальти довел счет до крупного. Точку в матче поставил Глущук, оформив дубль.

Контрольный матч. 18 марта.

«Полесье-2» – «Буковина» – 0:4

Голы: Андрейчук (18), Глущук (49), Хамелюк (55, с пен.), Глущук (59).

«Полесье-2» (стартовый состав): Сунцов, Коваль, Авраменко, Кобернюк, Ананченко, Кострица, Захаров, Гильерме Барбоса, Грохольский, Бристрич, Рыбак.

На замену выходили: Рафаэль Нуньес, Гавриш, Иванов, Мезенцев, Караман, Венделл.

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Солдат, Лопыренок, Прокопчук, Рудавский, Хамелюк, Глущук, Килевый, Гончарук (Стецюра, 78), ИНП (игрок на просмотре) (Васильев, 46), Андрейчук.

Запасной: Шинкаренко.