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Украина. Первая лига
18 марта 2025, 17:07 |
69
0

Полесье-2 – Буковина – 0:4. Дубль Глущука. Видео голов и обзор матча

«Буковина» одержала уверенную победу

18 марта 2025, 17:07 |
69
0
Полесье-2 – Буковина – 0:4. Дубль Глущука. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. «Буковина» провела спарринг с «Полесьем-2».

«Полесье-2» выступает во Второй лиге. После первой части сезона команда в группе А идет на четвертом месте.

Счет в матче на 18-й минуте открыл Андрей Андрейчук. Он подобрал мяч в штрафной и пробил с разворота.

После перерыва Юрий Глущук увеличил преимущество «Буковины», а Владислав Хамелюк на 55-й минуте ударом с пенальти довел счет до крупного. Точку в матче поставил Глущук, оформив дубль.

Контрольный матч. 18 марта.

«Полесье-2» – «Буковина» – 0:4

Голы: Андрейчук (18), Глущук (49), Хамелюк (55, с пен.), Глущук (59).

«Полесье-2» (стартовый состав): Сунцов, Коваль, Авраменко, Кобернюк, Ананченко, Кострица, Захаров, Гильерме Барбоса, Грохольский, Бристрич, Рыбак.

На замену выходили: Рафаэль Нуньес, Гавриш, Иванов, Мезенцев, Караман, Венделл.

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Солдат, Лопыренок, Прокопчук, Рудавский, Хамелюк, Глущук, Килевый, Гончарук (Стецюра, 78), ИНП (игрок на просмотре) (Васильев, 46), Андрейчук.

Запасной: Шинкаренко.

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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