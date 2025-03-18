Пропустили во втором тайме. Заря в контрольном матче уступила Кудровке

Чтобы заполнить паузу в чемпионате УПЛ, вызванную играми сборных, «Заря» провела товарищеский матч с «Кудровкой». Игра прошла на базе «Динамо» в Конча-Заспе.

Во второй части сезона в УПЛ «Заря» провела четыре матча. Подопечные Младена Бартуловича проиграли «Александрии» (1:2), одержали победы над «Рухом» (2:0) и «Оболонью» (2:1), а в матче предыдущего тура сыграли вничью с киевским «Динамо» (2:2). В турнирной таблице «Заря» занимает шестое место.

«Кудровка» в турнирной таблице Первой лиги идет на третьем месте. У команды после 14 матчей 25 очков (7 побед, 4 ничьи и 3 поражения).

«Заря» старалась действовать первым номером. «Кудровка» полагалась на быстрые атаки. Свои моменты подопечные Младена Бартуловича не реализовали. А вот «Кудровка» свой шанс использовала. После розыгрыша углового на 66 минуте Шершень сумел поразить ворота «Зари». Этот гол так и остался единственным в матче.

Контрольный матч. 18 марта

«Заря» – «Кудровка» – 0:1

Гол: Шершень, 66

«Заря»: Турбаевский (Мацапура, 46), Джордан (Андрюшко, 46), Башич (Попара, 46), Кирюханцев (Тронтель, 46), Вантух (К) (Жуниньо, 46), Дришлюк (Василец, 67), Василец (Мичин, 46), Белоцерковец (Кораблин, 46), Слесарь (Горбач, 67), Горбач (Вакула, 46), Супряга (Будковский, 46).