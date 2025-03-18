«Они сделают правильный выбор». Маркевич – об основном вратаре сборной

Украинский специалист Миром Маркевич эксклюзивно в разговоре с корреспондентом Sport.ua ответил, кто основной голкипер сборной Украины.

– Ранее наименее проблемной считалась позиция вратаря, но в последнее время Анатолий Трубин много напропускал необязательных голов за «Бенфику», а Андрей Лунин и дальше не имеет игровой практики в «Реале». Кто должен быть первым номером?

– Чтобы не быть голословным, надо находиться внутри сборной. В конце концов, среди помощников Реброва есть тренер, отвечающий за подготовку вратарей, и убежден, что они совместными усилиями сделают правильный выбор.

20 марта сборная Украины сыграет матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Игра состоится в испанской Мурсии.

Ответный матч будет сыгран в Генке 23 марта.

Победитель этой пары начнет следующий розыгрыш Лиги наций с дивизиона А.