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  4. «Они сделают правильный выбор». Маркевич – об основном вратаре сборной
Лига наций
18 марта 2025, 16:50 |
586
0

«Они сделают правильный выбор». Маркевич – об основном вратаре сборной

Сергей Ребров выликал в сборную Лунина, Трубина и Ризныка

18 марта 2025, 16:50 |
586
0
«Они сделают правильный выбор». Маркевич – об основном вратаре сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский специалист Миром Маркевич эксклюзивно в разговоре с корреспондентом Sport.ua ответил, кто основной голкипер сборной Украины.

– Ранее наименее проблемной считалась позиция вратаря, но в последнее время Анатолий Трубин много напропускал необязательных голов за «Бенфику», а Андрей Лунин и дальше не имеет игровой практики в «Реале». Кто должен быть первым номером?

– Чтобы не быть голословным, надо находиться внутри сборной. В конце концов, среди помощников Реброва есть тренер, отвечающий за подготовку вратарей, и убежден, что они совместными усилиями сделают правильный выбор.

20 марта сборная Украины сыграет матч стадии плей-офф Лиги наций против сборной Бельгии. Игра состоится в испанской Мурсии.

Ответный матч будет сыгран в Генке 23 марта.

Победитель этой пары начнет следующий розыгрыш Лиги наций с дивизиона А.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Украина - Бельгия инсайд Андрей Лунин Анатолий Трубин Дмитрий Ризнык
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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