Мирон МАРКЕВИЧ: «В Бельгии хватает именитых мастеров»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, как повлияет на игру сборной Бельгии назначение нового главного тренера.

– А то, что перед матчами с украинцами у бельгийцев появился новый главный тренер, пойдет на пользу нашему сопернику?

– Безусловно, но я бы не переоценивал значение этих пертурбаций. Потому что в составе бельгийцев и без Куртуа, Де Брюйне, Лукаку хватает именитых мастеров, которые могут постоянно демонстрировать футбол высокого уровня. Вот почему многое будут решать мелочи.

Сборная Украины сыграет два матча со сборной Бельгии на стадии плей-офф Лиги наций. Команды будут бороться за выход в дивизион А.

Первый матч состоится 20 марта в испанской Мурсии. Эта игра будет номинально домашней для сборной Украины.

23 марта команды сойдутся в бельгийском Генке.