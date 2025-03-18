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Лига наций
18 марта 2025, 16:26 | Обновлено 18 марта 2025, 16:34
242
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Бельгии хватает именитых мастеров»

Специалист оценил возвращение в состав «красных дьяволов» ключевых футболистов

18 марта 2025, 16:26 | Обновлено 18 марта 2025, 16:34
242
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Бельгии хватает именитых мастеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, как повлияет на игру сборной Бельгии назначение нового главного тренера.

– А то, что перед матчами с украинцами у бельгийцев появился новый главный тренер, пойдет на пользу нашему сопернику?

– Безусловно, но я бы не переоценивал значение этих пертурбаций. Потому что в составе бельгийцев и без Куртуа, Де Брюйне, Лукаку хватает именитых мастеров, которые могут постоянно демонстрировать футбол высокого уровня. Вот почему многое будут решать мелочи.

Сборная Украины сыграет два матча со сборной Бельгии на стадии плей-офф Лиги наций. Команды будут бороться за выход в дивизион А.

Первый матч состоится 20 марта в испанской Мурсии. Эта игра будет номинально домашней для сборной Украины.

23 марта команды сойдутся в бельгийском Генке.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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New Jer
Буде дуже складно нам проти дияволів грати! Але ця гра покаже чи готові ми боротися щоб грати на ЧС 2026
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0
Saar
Де Кетеларе зараз взагалі - топ!
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0
Dnonama1
У нас також є не менш імениті гравці. Шляпаренка і ватан тільки чого варті
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-1
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