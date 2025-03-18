Чемпион мира и Европы сделал выбор между Довбиком и Лукаку

Экс-защитник римской «Ромы» Венсан Кандела делал выбор между бельгийским страйкером Ромелу Лукаку и украинским форвардом Артемом Довбиком:

«Между Довбиком и Лукаку я бы выбрал последнего, но это всегда зависит от тренера. С Конте Ромелу всегда делает разницу, с другими тренерами он расслабляется, но его показатели не вызывают сомнений».

Венсан Кандела выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Франции в 1998 и 2000 годах.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор Ромы прокомментировал игру Довбика.