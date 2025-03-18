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Италия
18 марта 2025, 16:24 | Обновлено 18 марта 2025, 16:49
873
0

Чемпион мира и Европы сделал выбор между Довбиком и Лукаку

Венсан Кандела отдал предпочтение бельгийскому страйкеру

18 марта 2025, 16:24 | Обновлено 18 марта 2025, 16:49
873
0
Чемпион мира и Европы сделал выбор между Довбиком и Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Кандела

Экс-защитник римской «Ромы» Венсан Кандела делал выбор между бельгийским страйкером Ромелу Лукаку и украинским форвардом Артемом Довбиком:

«Между Довбиком и Лукаку я бы выбрал последнего, но это всегда зависит от тренера. С Конте Ромелу всегда делает разницу, с другими тренерами он расслабляется, но его показатели не вызывают сомнений».

Венсан Кандела выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Франции в 1998 и 2000 годах.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что спортивный директор Ромы прокомментировал игру Довбика.

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Рома Рим Артем Довбик Ромелу Лукаку Серия A чемпионат Италии по футболу сборная Франции по футболу
Даниил Кирияка Источник
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