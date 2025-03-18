Италия18 марта 2025, 14:55 | Обновлено 18 марта 2025, 15:01
843
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«Мы можем плохо играть...». Спортивный директор Ромы – про игру Довбика
Флориан Гизольфи доволен украинским страйкером
18 марта 2025, 14:55 | Обновлено 18 марта 2025, 15:01
843
0
Спортивный директор римской «Ромы» Флоран Гизольфи прокомментировал игру украинского страйкера Артема Довбика:
«Довбик? Он знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим. Мы «Рома», мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%».
В текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Сабо дал совет Довбику.
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