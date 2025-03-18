Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы можем плохо играть...». Спортивный директор Ромы – про игру Довбика
Италия
18 марта 2025, 14:55 | Обновлено 18 марта 2025, 15:01
843
0

«Мы можем плохо играть...». Спортивный директор Ромы – про игру Довбика

Флориан Гизольфи доволен украинским страйкером

18 марта 2025, 14:55 | Обновлено 18 марта 2025, 15:01
843
0
«Мы можем плохо играть...». Спортивный директор Ромы – про игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор римской «Ромы» Флоран Гизольфи прокомментировал игру украинского страйкера Артема Довбика:

«Довбик? Он знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим. Мы «Рома», мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Сабо дал совет Довбику.

По теме:
Легендарный экс-игрок Ювентуса раскритиковал команду и тренера
Умер экс-игрок Анконы, который 12 лет провел в тюрьме
«Это очень плохо». Сабо дал совет Довбику
Флоран Гизольфи Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Футбол | 17 марта 2025, 21:40 8
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война

Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году

Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Футбол | 17 марта 2025, 16:02 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»

Специалист встал на защиту своих футболистов после матча против «Колоса»

Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Футбол | 18.03.2025, 07:45
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Он опередил Ямала и Мбаппе, Салах – аж 6-й. Новый рейтинг фаворитов на ЗМ
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Футбол | 18.03.2025, 15:09
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Футбол | 18.03.2025, 12:31
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Легионер из английского клуба покинул лагерь сборной Украины. У него травма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 5
Футбол
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
17.03.2025, 08:15 18
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем