«Мы можем плохо играть...». Спортивный директор Ромы – про игру Довбика

Спортивный директор римской «Ромы» Флоран Гизольфи прокомментировал игру украинского страйкера Артема Довбика:

«Довбик? Он знает, что от него ожидают большего, и он знает, что люди ему верят. Его сезон остается хорошим. Мы «Рома», мы можем плохо играть, но мы всегда должны выкладываться на 100%».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Сабо дал совет Довбику.