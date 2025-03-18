И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Ценник Ильи Забарного вырос
Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.
Самым дорогим украинским защитником остался футболист «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 40 миллионов евро, на 2 миллиона больше п сравнению с прошлым обновлением.
Ценники полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка (12 млн евро), защитника «Эвертона» Виталия Миколенко (28 млн евро) и вингера «Челси» Михаила Мудрика (30 млн евро) не изменились.
На 8 миллионов евро упала стоимость фулбека «Арсенала» Александра Зинченко: 22 миллиона евро вместо 30.
Ранее сообщалось о том, что nоповый клуб нацелился на подписание Мудрика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году
Специалист встал на защиту своих футболистов после матча против «Колоса»