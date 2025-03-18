И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским защитником остался футболист «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 40 миллионов евро, на 2 миллиона больше п сравнению с прошлым обновлением.

Ценники полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка (12 млн евро), защитника «Эвертона» Виталия Миколенко (28 млн евро) и вингера «Челси» Михаила Мудрика (30 млн евро) не изменились.

На 8 миллионов евро упала стоимость фулбека «Арсенала» Александра Зинченко: 22 миллиона евро вместо 30.

Ранее сообщалось о том, что nоповый клуб нацелился на подписание Мудрика.