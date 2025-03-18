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Англия
18 марта 2025, 17:14 | Обновлено 18 марта 2025, 17:17
310
1

И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ

Ценник Ильи Забарного вырос

18 марта 2025, 17:14 | Обновлено 18 марта 2025, 17:17
310
1
И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный европейский портал Transfermarkt выпустил обновление оценочных стоимостей футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским защитником остался футболист «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 40 миллионов евро, на 2 миллиона больше п сравнению с прошлым обновлением.

Ценники полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка (12 млн евро), защитника «Эвертона» Виталия Миколенко (28 млн евро) и вингера «Челси» Михаила Мудрика (30 млн евро) не изменились.

На 8 миллионов евро упала стоимость фулбека «Арсенала» Александра Зинченко: 22 миллиона евро вместо 30.

Ранее сообщалось о том, что nоповый клуб нацелился на подписание Мудрика.

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Эвертон трансферы финансы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Transfermarkt Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Кирияка Источник: Transfermarkt
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Іллюха єдиний класний гравець із Динамо! Цей клуб дійсно випустив гравця із академії за кого не соромно і Циганкова теж!
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