Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком, который сдал позитивный тест на допинг в декабре прошлого года, заинтересовался топовый клуб.

Как сообщает Fichajes, леверкузенский «Байер» заинтересован в подписании 24-летнего украинца. Главный тренер Хаби Алонсо одобрил трансфер Михаила, да и английский клуб не против дать ему шанс проявить себя в аренде, но полноценный трансфер не рассматривается.

Последний раз Михаил Мудрик играл в футбол 28 ноября 2024 года. Это была встреча Лиги конференций с «Хайденхаймом», в ней он забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн.