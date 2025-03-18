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  4. Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Англия
18 марта 2025, 11:57 |
2953
7

Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер

Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером

18 марта 2025, 11:57 |
2953
7
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком, который сдал позитивный тест на допинг в декабре прошлого года, заинтересовался топовый клуб.

Как сообщает Fichajes, леверкузенский «Байер» заинтересован в подписании 24-летнего украинца. Главный тренер Хаби Алонсо одобрил трансфер Михаила, да и английский клуб не против дать ему шанс проявить себя в аренде, но полноценный трансфер не рассматривается.

Последний раз Михаил Мудрик играл в футбол 28 ноября 2024 года. Это была встреча Лиги конференций с «Хайденхаймом», в ней он забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Серж
Ахха. Это Ринат или Абрашка за такой бред платят? 
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+1
turist86
кря-кря
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+1
Burevestnik
куплять на перспективу:
через 4 роки гратиме 
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0
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Dnonama1
Коли вже куплять шляпаренку і ватана?
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-5
VITALIY/ Love Рыбакину и Сабаленку
Даже временно не играющий Мудрик пользуется у грандов большим спросом, нежели динамовские буратины, которые возомнили себя уже "чемпионами" 😊
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-9
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