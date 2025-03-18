Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером
Украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком, который сдал позитивный тест на допинг в декабре прошлого года, заинтересовался топовый клуб.
Как сообщает Fichajes, леверкузенский «Байер» заинтересован в подписании 24-летнего украинца. Главный тренер Хаби Алонсо одобрил трансфер Михаила, да и английский клуб не против дать ему шанс проявить себя в аренде, но полноценный трансфер не рассматривается.
Последний раз Михаил Мудрик играл в футбол 28 ноября 2024 года. Это была встреча Лиги конференций с «Хайденхаймом», в ней он забил 1 гол.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн.
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