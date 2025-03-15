Челси из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн. Есть условие

Лондонский «Челси» настроен купить звездного вингера в следующее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, лондонцы большой интерес проявляют к вингеру «Милана» Рафаэлю Леау. В контракте португальца прописана клаусула в размере 175 миллионов евро, однако «Милан» рассмотрит трансфер Леау и за 100 миллионов евро, если клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Решение по трансферу Леау связано напрямую с Мудриком. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.