Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн. Есть условие
Англия
15 марта 2025, 00:59 |
28
0

Челси из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн. Есть условие

Лондонцы хотят купить Рафаэля Леау

15 марта 2025, 00:59 |
28
0
Челси из-за ситуации с Мудриком настроен потратить €100 млн. Есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Леау

Лондонский «Челси» настроен купить звездного вингера в следующее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, лондонцы большой интерес проявляют к вингеру «Милана» Рафаэлю Леау. В контракте португальца прописана клаусула в размере 175 миллионов евро, однако «Милан» рассмотрит трансфер Леау и за 100 миллионов евро, если клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Решение по трансферу Леау связано напрямую с Мудриком. В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По теме:
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рафинья запросил «золотой контракт» у Барселоны. Им интересуется Ман Сити
«Это семья». Герой Евро-2024 объяснил, почему отказался переходить в Барсу
допинг Милан трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Рафаэл Леау
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Футбол | 14 марта 2025, 11:49 3
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом

Мадридцы раздосадованы вылетом с турнира

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 89
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Футбол | 14.03.2025, 22:53
ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
ФОТО. Ярко вернулся в игру. Малиновский сделал второй ассист за Дженоа
Сборная Украины одержала самую крупную победу в истории ЧЕ по регби
Другие виды | 14.03.2025, 19:07
Сборная Украины одержала самую крупную победу в истории ЧЕ по регби
Сборная Украины одержала самую крупную победу в истории ЧЕ по регби
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14.03.2025, 08:34
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
13.03.2025, 16:52 7
Футбол
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 3
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем