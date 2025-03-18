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Англия
18 марта 2025, 16:17 |
1482
2

На звезду сборной Украины не рассчитывает его тренер. Он может сменить клуб

Михаил Мудрик не очень нужен Энцо Мареске

18 марта 2025, 16:17 |
1482
2
На звезду сборной Украины не рассчитывает его тренер. Он может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска не очень рассчитывает на 24-летнего игрока, который до сих пор отстранен от футбола из-за дела с допингом, и готов отпустить его.

При этом журналисты опровергают слухи об интересе к Мудрику со стороны леверкузенского «Байера».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Victor673256ua
Розраховувати на гравця, який ще невідомо скільки часу не зможе зіграти було б трохи дивно. А тренеру потрібен результат тут і негайно
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0
New Jer
Тільки неадекватні фанати Динамо як Сєрж Сергій Павлик КО Пумка і тд будуть писати і зловтішатися над цим! Адекватні люди побажають йому скоріше вийти на футбольне поле і підтверджувати свій статус дорогого трансферу Шахтаря за всю історію України!
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