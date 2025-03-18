На звезду сборной Украины не рассчитывает его тренер. Он может сменить клуб

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска не очень рассчитывает на 24-летнего игрока, который до сих пор отстранен от футбола из-за дела с допингом, и готов отпустить его.

При этом журналисты опровергают слухи об интересе к Мудрику со стороны леверкузенского «Байера».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.