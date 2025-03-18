На звезду сборной Украины не рассчитывает его тренер. Он может сменить клуб
Михаил Мудрик не очень нужен Энцо Мареске
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть свой нынешний клуб, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска не очень рассчитывает на 24-летнего игрока, который до сих пор отстранен от футбола из-за дела с допингом, и готов отпустить его.
При этом журналисты опровергают слухи об интересе к Мудрику со стороны леверкузенского «Байера».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером
Английский клуб прекратил переговоры по Марку Касадо из-за травмы