В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича

В «Шахтере» составили шорт-лист тренеров, которые летом могут сменить боснийца Марино Пушича во главе донецкой команды, сообщает блогер Игорь Бурбас.

По его информации, в списке нет турка Арды Турана, которым «горняки» действительно интересовались, но ранее, хотя в турецких СМИ пишут, что «Шахтер» сейчас выходил на этого специалиста.

На текущий момент «горняки» оценивают возможность установления сотрудничества с 35-летним итальянцем Франческо Фариоли, который работает с «Аяксом», а также с 42-летним немцем хорватского происхождения Эдином Терзичем, который пока сидит без работы, однако в минувшем сезоне довел дортмундскую «Боруссию» до финала Лиги чемпионов, где «черно-желтые» проиграли «Реалу» (0:2).

Ранее Марино Пушич удивил многих своим заявлением о том, что «Шахтер» потерял шансы на чемпионство, хотя до конца чемпионата в УПЛ предстоит сыграть еще 9 туров.