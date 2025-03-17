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Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 21:38 |
2509
7

В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича

Эдина Терзича сватают на пост коуча «горняков», равно как и Франческо Фариоли

17 марта 2025, 21:38 |
2509
7
В шорт-листе Шахтера тренер-финалист Лиги чемпионов. Может сменить Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

В «Шахтере» составили шорт-лист тренеров, которые летом могут сменить боснийца Марино Пушича во главе донецкой команды, сообщает блогер Игорь Бурбас.

По его информации, в списке нет турка Арды Турана, которым «горняки» действительно интересовались, но ранее, хотя в турецких СМИ пишут, что «Шахтер» сейчас выходил на этого специалиста.

На текущий момент «горняки» оценивают возможность установления сотрудничества с 35-летним итальянцем Франческо Фариоли, который работает с «Аяксом», а также с 42-летним немцем хорватского происхождения Эдином Терзичем, который пока сидит без работы, однако в минувшем сезоне довел дортмундскую «Боруссию» до финала Лиги чемпионов, где «черно-желтые» проиграли «Реалу» (0:2).

Ранее Марино Пушич удивил многих своим заявлением о том, что «Шахтер» потерял шансы на чемпионство, хотя до конца чемпионата в УПЛ предстоит сыграть еще 9 туров.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Эдин Терзич Франческо Фариоли Аякс Лига чемпионов новый тренер Шахтера назначение тренера Боруссия Дортмунд
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 7
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ManCity
А він про те знає?))))
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+1
vruthiy-112
Ні ні ні , тут допоможе тільки Раньєрі.!!!!
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0
MaximusOne
Мауріціо Саррі !!!, він і по стилю гри підійшов би Шахтарю.
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0
Falko
Тен Гаґ, Постекоглу скоро звільниться, Тьяго Мотта... Бурбас, ти не допрацьовуєш.
Ой, забув, Юрген Клопп!
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-1
kork
Мені не зрозуміти чому іноземець, а не українець. Знову приїде якесь ЧМО для того щоб заробляти кошти, а не розвивати клуб
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-3
serhiy
Їм свячена вода навіть не поможе ).
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-3
apepa
Пушич спит с ахметовым. Срна держит свечку. Палкин подаёт влажные салфетки. Ничего и никого татарин не собираецца менять!
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-3
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