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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 20:27 | Обновлено 11 марта 2025, 20:30
2401
23

Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»

Команда не сумела обыграть Карпаты

11 марта 2025, 20:27 | Обновлено 11 марта 2025, 20:30
2401
23
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер сыграл 0:0 в матче УПЛ с Карпатами и упустил возможность сократить отставание от Динамо в чемпионской гонке. Игру оценил наставник Марино Пушич, который считает, что команда больше не борется за титул.

«Этот матч с Карпатами – история всего нашего сезона. Как и обычно в сезоне, мы доминируем, создаем моменты и контролируем игру, но не делаем самого важного – не реализуем свои шансы. А нам, учитывая отрыв от Динамо, нужно выиграть много матчей подряд. Мы сыграли хорошо, но потеряли слишком много шансов. И это не случайность, а закономерность, которая весь сезон с нами. Нужно быть честными перед самими собой: мы потеряли шансы на титул УПЛ, потеряли шансы догнать Динамо».

«Цель теперь – второе место чемпионата. Конечно, я разочарован, особенно в тех ситуациях, когда я вижу, сколько шансов мы создали. Это действительно очень разочаровывает. Один гол – и победа наша. Выход новичка Алиссона? Он только приехал к нам, но я рассчитываю на него, это талантливый игрок. Хотя было наивно рассчитывать, что он сразу изменит игру в нашу пользу», – сказал Пушич.

Динамо опережает Александрию на 4 пункта и Шахтер на 10 очков при матче в запасе для конкурента.

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Шахтер Донецк Карпаты Львов Карпаты - Шахтер Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 23
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Андрій Заліщук
Змирився з пройобом чемпіонства, по іншому це не назвеш, супер тренер-будівельник)))
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+5
Sashko57
Третье место как максимум
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+1
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Fitness.sports
Не верю, Где такое было, чтоб за 9 туров при 10 очках отрыве с игрой в запасе отказывались от борьбы за чемпионство. Блефует. Или наигрался всё таки.
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0
Умник
Вброс расслабить Динамо. 9 игр еще. Плюс после сборных 
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0
T-800
раз пошла такая пьянка, то Олександрии золота
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0
DaVinci
Цікава буде у нас єврокубкова осінь 
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0
Demid Romanchik
Оно походу не уходит 
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0
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serhiy
Що ти свистиш,алкоголік, та ти і твоя помийка з трусів вискакувати будете,щоб якось щось придумати. А в чесній боротьбі на полі з нормальними суддями і без кабінетів-ви лайно бамбаське !!!
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-1
VovanSidorovi4
Когда тебя уже выгонят.
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-1
ZANREGENT
Да вас ещё Александрия обгонит!
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
Vitason
Та не ной ты,ещё 9 туров и игра в запасе,плюс очная встреча,с такой игрой как и сейчас Динамо играет,шансы есть ,так что,рано Динамо чемпионом делать Александрия тоже будет бороться, потому что понимает с таким Динамо и Шахтером можно и чемпионом стать!!
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-1
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apepa
Это многоходовачка такая от психолога ахмета. Расслабить таким месседжем соперников. Дать им понять что чемпионат проигран. А на самом деле шахтер будет выходить супермотивированным и рвать соперника на атомы в оставшихся играх. Вот увидите!
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-2
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Олександр
Наврядчи.В Олександрії краще гра
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-2
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