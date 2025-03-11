Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»

Шахтер сыграл 0:0 в матче УПЛ с Карпатами и упустил возможность сократить отставание от Динамо в чемпионской гонке. Игру оценил наставник Марино Пушич, который считает, что команда больше не борется за титул.

«Этот матч с Карпатами – история всего нашего сезона. Как и обычно в сезоне, мы доминируем, создаем моменты и контролируем игру, но не делаем самого важного – не реализуем свои шансы. А нам, учитывая отрыв от Динамо, нужно выиграть много матчей подряд. Мы сыграли хорошо, но потеряли слишком много шансов. И это не случайность, а закономерность, которая весь сезон с нами. Нужно быть честными перед самими собой: мы потеряли шансы на титул УПЛ, потеряли шансы догнать Динамо».

«Цель теперь – второе место чемпионата. Конечно, я разочарован, особенно в тех ситуациях, когда я вижу, сколько шансов мы создали. Это действительно очень разочаровывает. Один гол – и победа наша. Выход новичка Алиссона? Он только приехал к нам, но я рассчитываю на него, это талантливый игрок. Хотя было наивно рассчитывать, что он сразу изменит игру в нашу пользу», – сказал Пушич.

Динамо опережает Александрию на 4 пункта и Шахтер на 10 очков при матче в запасе для конкурента.