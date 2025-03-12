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  4. Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 10:00 |
929
5

Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича

Очевидно, что боснийцу вовсе не так уж и доверяют, как сообщалось ранее

12 марта 2025, 10:00 |
929
5
Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Пока еще действующий чемпион Украины «Шахтер» недавно делал предложение 38-летнему молодому топ-тренеру из Турции Арде Турану, сообщает журналист Салим Манав.

«Горняки» хотели, чтобы Туран заменил Марино Пушича, однако не добились результата.

Арда Туран решил завершить текущий сезон в «Эюпспоре» – команде, за которую с недавних пор выступает экс-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко, и которая является сенсацией Суперлиги-2024/25, занимая пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще в минувшем сезоне выступала во втором по силе дивизионе турецкого футбола.

Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за «Галатасарай», «Атлетико» Мадрид и «Барселону». В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв «Эюпспор».

Интересно, что буквально несколько дней назад Виктор Вацко утверждал, что руководство «Шахтера» не уволит Марино Пушича, даже если «горнякам» не удастся защитить чемпионский титул по итогам текущего сезона УПЛ.

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор назначение тренера новый тренер Шахтера тренеры Марино Пушич
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
там идет игра. Они ждут пока Пушич согласится уйти без компенсации. А Пушич ждет, чтобы его выгнали и заплатили неустойку.
Вчерашнее заявление Пушича, что Шахтер будет бороться за второе место, это уже такая мощная струя мочи на голову менеджменту Шахтера. Пушич уже требует, чтобы его уволили.
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+4
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Falko
Летять вутки, летять вутки. А за ними два гуся.
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0
AK.228
Жаль
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0
Remark
Тільки спробуйте мені Маріну замінити! Вийду на протест!
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0
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