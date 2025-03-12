Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Очевидно, что боснийцу вовсе не так уж и доверяют, как сообщалось ранее
Пока еще действующий чемпион Украины «Шахтер» недавно делал предложение 38-летнему молодому топ-тренеру из Турции Арде Турану, сообщает журналист Салим Манав.
«Горняки» хотели, чтобы Туран заменил Марино Пушича, однако не добились результата.
Арда Туран решил завершить текущий сезон в «Эюпспоре» – команде, за которую с недавних пор выступает экс-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко, и которая является сенсацией Суперлиги-2024/25, занимая пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще в минувшем сезоне выступала во втором по силе дивизионе турецкого футбола.
Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за «Галатасарай», «Атлетико» Мадрид и «Барселону». В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв «Эюпспор».
Интересно, что буквально несколько дней назад Виктор Вацко утверждал, что руководство «Шахтера» не уволит Марино Пушича, даже если «горнякам» не удастся защитить чемпионский титул по итогам текущего сезона УПЛ.
ÖZEL | Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı. Fakat sonuç alamadı.— Salim Manav (@Salimmanav) March 11, 2025
• Arda Turan sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. @ajansspor #yüzdeyüz pic.twitter.com/UgSKXRSFuD
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Вчерашнее заявление Пушича, что Шахтер будет бороться за второе место, это уже такая мощная струя мочи на голову менеджменту Шахтера. Пушич уже требует, чтобы его уволили.