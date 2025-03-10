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  4. Известно, что Шахтер сделает с Пушичем, если тот не выиграет золото УПЛ
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 19:38 |
1463
4

Известно, что Шахтер сделает с Пушичем, если тот не выиграет золото УПЛ

Руководство «Шахтера» продолжает доверять Марино

10 марта 2025, 19:38 |
1463
4
Известно, что Шахтер сделает с Пушичем, если тот не выиграет золото УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» рискует не выиграть чемпионат УПЛ 2024/25. «Горняки» сейчас отстают от лидирующего «Динамо» на десять очков (имея игру в запасе).

Если «Шахтер» не защитит чемпионский титул УПЛ, то боснийский тренер Марино Пушич все равно продолжит тренировать донецкий клуб. По информации источника, Пушич имеет полный кредит доверия от руководства донецкого клуба. Пушич имеет право на ошибку и так или иначе будет тренировать «горняков» и в следующем сезоне.

Раньше главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после поединка 20-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1).

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Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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a.fedorenko1953
Що, знову каструє?)
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+1
Gargantua81
только не бросайте меня в терновый куст! (с)
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+1
serhiy
Круто !!! З тими величезними трансферами тепер він застряг тут до пенсії як Луческу. )
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0
apepa
заставит положить партбилет на стол собрать чемоданы и убрацца подальше. Я бы так поступил на месте руководства шахтёра.
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-2
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