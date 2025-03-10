Известно, что Шахтер сделает с Пушичем, если тот не выиграет золото УПЛ

Донецкий «Шахтер» рискует не выиграть чемпионат УПЛ 2024/25. «Горняки» сейчас отстают от лидирующего «Динамо» на десять очков (имея игру в запасе).

Если «Шахтер» не защитит чемпионский титул УПЛ, то боснийский тренер Марино Пушич все равно продолжит тренировать донецкий клуб. По информации источника, Пушич имеет полный кредит доверия от руководства донецкого клуба. Пушич имеет право на ошибку и так или иначе будет тренировать «горняков» и в следующем сезоне.

Раньше главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после поединка 20-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1).