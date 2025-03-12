Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные

На зимнюю паузу в украинской Премьер-лиге действующий чемпион страны «Шахтер» ушел на третьем месте в турнирной таблице, да еще и с 10-очковым отставанием от лидирующего «Динамо». Как казалось, это было более чем оглушительной спортивной пощечиной для топ-менеджмента донецкого клуба и его владельца/инвестора Рината Ахметова, даже несмотря на то, что «в запасе» у «горняков» оставался недоигранный матч в Кривом Роге против «Кривбасса», в котором на момент остановки игры «Шахтер» лидировал со счетом 1:0.

Даже гипотетический отрыв в 7 очков (хотя у «Кривбасса» еще только предстоит выиграть, и там три пункта вовсе у «горняков» еще не в кармане!), учитывая современные реалии, а также тот факт, что «Динамо» уже несколько трансферных окон не осуществляло по-настоящему громких приобретений на рынке, выглядел фактически приговором для нынешнего тренерского штаба донецкой команды во главе с 53-летним боснийцем Марино Пушичем.

Неудивительно, что в декабре и январе в прессе было немало пересудов на тему, решится ли Ринат Ахметов на увольнение Пушича посредине сезона, чтобы попытаться исправить ситуацию в УПЛ и вернуться в чемпионскую гонку. Однако президент «горняков» на кардинальные шаги не пошел, да и сама по себе зимняя пауза на этот раз для «Шахтера», прежде всего из-за необходимости возобновления участия в Лиге чемпионов, оказалась непривычно короткой. Возможно, это действительно был не лучший момент для кардинальных перемен. По крайней мере, именно так логику решений руководства «горняков» тогда восприняли многие поклонники «оранжево-черных».

Да и в прессе в зимнюю паузу активно обсуждалась способность «Динамо» выдерживать чемпионскую гонку и не растерять свою очковую фору над главным (да уж простит автора «Александрия», для которой подобного рода оговорки могут и обязаны лишь стать дополнительной мотивацией, чтобы в будущем их попросту не возникало!) оппонентом. И действительно: после синхронных побед в 18-м туре, когда «Динамо» справилось с «Карпатами» (2:0), а «Шахтер» одолел «Левый Берег» (1:0), последовал первый сбой от подопечных Александра Шовковского. Уже в 19-м туре киевляне не смогли обыграть «Ворсклу» (1:1), а вот «Шахтер» уверенно разбил «Александрию» (3:0), сократив отставание от первого места до 8 пунктов с перспективой дальнейшего уменьшения до 5 (с учетом все того же недоигранного поединка с «Кривбассом»).

Но в 20-м туре «Шахтер» Марино Пушича вернул «должок» киевлянам. В то время, когда «Динамо» натужно, но все-таки вырвало победу над ЛНЗ (2:1), «горняки» потеряли очки с «Кривбассом» (1:1), благодаря чему фора в 10 пунктов для «бело-синих» в турнирной таблице вернулась. А в 21-м туре «Динамо» опять потеряло очки, дав шанс принципиальному оппоненту. На этот раз киевляне не справились с «Зарей» (2:2), но команда Марино Пушича спустя несколько часов ушла с поля, так и не сумев сломить сопротивление «Карпат» (0:0).

Иными словами, по весне «Динамо» уже потеряло 4 очка, то есть практически всю свою ключевую фору над соперником. Ведь если бы «Шахтер» обыграл «Кривбасс», а затем и «Карпаты», то прямо сейчас его отставание от киевлян составляло бы 6 пунктов. При этом, в случае еще одной победы над криворожанами в недоигранном поединке первого круга, отставание «оранжево-черных» от «бело-синих» и вовсе сокращалось бы до 3 очков, а это отыгрывается простой победой в очной дуэли команд, которая намечена на конец апреля в 26-м туре, и будет для «Шахтера» домашней.

То, о чем зимой предупреждали многие эксперты в аспекте нестабильности результатов «Динамо», собственно, и произошло. Киевляне действительно сделали все, чтобы интрига в чемпионской гонке вновь заиграла свежими красками, но «Шахтер» угробил подобную перспективу, а после ничьей с «Карпатами» на авансцену и вовсе вышел Марино Пушич, заявивший, что «горняки» потеряли шансы на чемпионство, и теперь их главная цель – второе место.

Такие слова главного тренера «Шахтера», учитывая амбициозность президента клуба, а также тот факт, что до конца чемпионата еще предстоит провести 9 туров (то есть на кону еще как минимум 27 очков!) прозвучали не иначе как вызов для Рината Ахметова. Вместо того, чтобы продолжать свои привычные мантры о качестве игры команды и хотя бы на словах обещать бороться за «золото» до последнего, Пушич публично признает, что не видит возможности отстоять чемпионский титул в текущем сезоне.

Да, кто-то может сказать, что таким образом Пушич прибег к так называемым «играм разума», то есть продуманному психологическому давлению на соперника, целью которого является заставить футболистов и тренерский штаб «Динамо» расслабиться, заранее уверовать в свою способность взять чемпионский титул, и как следствие, в будущих матчах, вероятно, где-то потерять еще немало очков.

Но это выглядит слишком тонкой игрой для Пушича. Босниец вряд ли на такое способен, да и не факт, что это вообще что-либо дало бы ему и его подопечным, учитывая вышеперечисленные весенние осечки «Динамо», которые уже состоялись, но которыми команда Марино воспользоваться так и не сумела.

Нынешний «Шахтер», похоже, готов довольствоваться малым, и заявление Пушича о борьбе за второе место это только подтверждает. Даже в последнем на текущий момент поединке чемпионата против «Карпат» (0:0) дончане не выглядели командой, которая обязательно хочет вырвать победу. Да, пускай у современного «Динамо» полно кадровых и тактических проблем, однако, в чем подопечным Шовковского не откажешь, так это в самоотдаче и желании биться до последнего. Так было в матче против ЛНЗ, когда лишь счастливая случайность позволила киевлянам вырвать победу, так было и в матче против «Зари», которую «динамовцы» старались додавить, но не смогли.

А еще, что бросилось в глаза в поединках 21-го тура, когда «Динамо» и «Шахтер» синхронно потеряли очки, так это интенсивность атакующих действий. Если «бело-синие» накатывали одну атаку на ворота луганчан за другой (сейчас мы не говорим об их качестве, но хотя бы о способности интенсивно давить на соперника), то вот «оранжево-черные» моментами выглядели как команда 40-летних ветеранов, приехавшая поиграть ради своего удовольствия, а не с целью обязательно взять три очка. Сложно сказать, не видя процесс изнутри, но пока есть ощущение, что даже физически футболисты «Шахтера» готовы ко второй части чемпионата хуже, чем их визави из «Динамо».

ФК Шахтер

Но есть и другой фактор, о котором обязательно стоит говорить. Это мотивация. И здесь важно выделять, что после возобновления чемпионата «Динамо» ВСЕГДА (любопытная мелкая деталь, которую нельзя игнорировать!) проводило свои матчи перед поединками «Шахтера». То есть, когда «горняки» уже выходили на поле в своих матчах, то они знали (по крайней мере, могли знать) о том, как сыграл их ключевой оппонент в борьбе за чемпионство. И, учитывая осечки «бело-синих», сложно понять, какую еще мотивацию нужно было предоставить «горнякам», чтобы «рвать и метать» ради возможности взять очередные три очка и приблизиться к «Динамо». Но даже в этой ситуации у Марино Пушича не удалось вложить в головы своим подопечным важность результата и выжать из них тот максимум, который бы позволил приблизиться к команде Шовковского де-факто на расстояние одной победы.

А теперь давайте вспомним одно из ныне редких публичных обращений Рината Ахметова к болельщикам своего клуба. В конце минувшего года, подводя промежуточные итоги, президент «горняков» отметил, что его не устраивает позиция «Шахтера» в чемпионате, но также и подчеркнул – мол, клуб сделает все возможное, чтобы в конечном итоге не только сразиться за «золото», но и заставить болельщиков гордиться командой.

И что мы видим сейчас, в середине марта, когда до конца сезона для «горняков» еще добрых десять матчей впереди? То, что главный тренер Марино Пушич фактически «сушит весла» и дает четкое понимание – чемпионская гонка, с его точки зрения, уже проиграна. Это действительно то самое «все возможное», о котором упоминал Ахметов? Вряд ли…

Более того, последние заявления наставника «Шахтера» наталкивают на мысль, что тот начинает делать все ради одного – чтобы его уволили. Для чего это нужно боснийцу? Ответ очевиден: для получения компенсации (неустойки) за досрочное расторжение трудового соглашения по инициативе клуба. Если бы «Шахтер» и Пушич сейчас договорились о полюбовном разрыве контракта, то босниец бы остался ни с чем, а так он хочет либо получить возможность доработать свое соглашение до конца с максимальными перспективами борьбы за второе место, которые он уже очертил публично, или же готов уехать прямо сейчас, но с выплатой всех причитающихся ему денег.

И в канву такой логики вполне вписывается информация, появившаяся ранее в СМИ, о том, что руководство «Шахтера» якобы готово оставить Пушича на должности, даже если тот проиграет чемпионскую гонку в текущем сезоне. Это, вероятно, и есть те самые «игры разума» между топ-менеджментом «горняков» и тренерским штабом, в котором стороны хотят добиться своего при минимуме потерь. Клуб не хочет платить неустойку и дает понять, что если тренер хочет уйти, то пусть делает это по собственной инициативе и без отступных, а Пушич, видимо, не слишком-то и горит мотивацией продолжать, но и от денег отказываться не собирается. На лицо ситуация, которая не так давно была у ЛНЗ с Андресом Карраско…

В пользу версии о том, что «Шахтер» не слишком-то и рад нынешним результатам Пушича и не готов продолжать с ним сотрудничество при неудовлетворительных спортивных результатах говорит последний слух из Турции. Тамошний журналист Салим Манав утверждает, что недавно «горняки» обращались с конкретным предложением о сотрудничестве к наставнику «Эюпспора» Арде Турану, но тот отказался бросать свою команду прямо сейчас и выразил желание довести этот сезон со своими подопечными до конца.

Вряд ли Марино Пушич не знает или как минимум не подозревает, что за его спиной уже ведутся поиски нового тренера для «Шахтера». И вряд ли является случайностью то, что с таким резонансным заявлением об отсутствии шансов на чемпионство и переключении внимания на борьбу за второе место босниец вышел в публичное пространство именно сейчас…

Выглядит так, словно Марино Пушич реально бросил вызов Ринату Ахметову. Посмотрим, как на это отреагирует президент «горняков», который иногда может долго терпеть и ждать, как было с Мирчей Луческу, но порой готов и на молниеносные решения, что доказывает кейс Патрика ван Леувена…