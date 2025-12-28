Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард
Другие новости
28 декабря 2025, 20:13 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:15
557
0

Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард

Ламин признан лучшим нападающим года на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards

28 декабря 2025, 20:13 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:15
557
0
Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний испанский форвард Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим нападающим года на церемонии вручении наград Globe Soccer, которая прошла 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Помимо Ламина, на награду также претендовали Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал) и Рафинья (Барселона).

На церемонии Globe Soccer Ямаль также получил награду имени Диего Марадоны как игрок с наибольшим талантом и наилучшими умениями по итогам года.

ФОТО. Ламин Ямаль – лучший форвард по версии Globe Soccer

По теме:
ФОТО. В 40 лет. Роналду снова признан лучшим игроком на Ближнем Востоке
Globe Soccer Awards. Назван лучший игрок мира в 2025 году
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS
Ламин Ямаль Хвича Кварацхелия Усман Дембеле Килиан Мбаппе Рафинья Диас Globe Soccer Awards
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Футбол | 28 декабря 2025, 16:21 4
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб
Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб

Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в Азии

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 5
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 18:11
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28.12.2025, 12:24
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 36
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
28.12.2025, 07:55 37
Футбол
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем