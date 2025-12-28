Дембеле, Хвича, Ямаль, Мбаппе, Рафинья. Globe Soccer: назван лучший форвард

18-летний испанский форвард Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим нападающим года на церемонии вручении наград Globe Soccer, которая прошла 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Помимо Ламина, на награду также претендовали Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал) и Рафинья (Барселона).

На церемонии Globe Soccer Ямаль также получил награду имени Диего Марадоны как игрок с наибольшим талантом и наилучшими умениями по итогам года.

ФОТО. Ламин Ямаль – лучший форвард по версии Globe Soccer