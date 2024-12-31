Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Президент клуба подвел итоги 2024 года
Президент «Шахтера» Ринат Ахметов коротко подвел итоги 2024 года, отметив, что у команды были как хорошие, так и неудачные моменты. К последним владелец клуба отнес ситуацию в таблице УПЛ, где «Шахтер» отстает от «Динамо на» 10 очков.
«Для «Шахтера» 2024-й стал годом и радости, и печали. У нас были поводы для гордости – сделали золотой дубль, завоевав золотые медали чемпионата и став обладателями Кубка Украины. Эти достижения особенно важны сейчас: завоеванные вопреки всем обстоятельствам, благодаря упорному и самоотверженному труду игроков и тренерского штаба, менеджмента и всех работников, они символизируют несокрушимость и силу большой семьи «Шахтера». Эти трофеи были завоеваны благодаря вашей поддержке. Именно вы, наши болельщики, вдохновляете команду новыми свершениями».
«Поэтому я разделяю ваши поводы для печали – мы закончили год на непривычном для себя месте в чемпионате, каждая потеря очков отражалась в наших сердцах. Но мы не сдадимся и в 2025-м сделаем все возможное, чтобы не только сразиться за золото, но и стать поводом для гордости каждого болельщика «Шахтера», – сказал Ахметов.
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Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
На главную нужно поставить, поздравления братьев наших Суркисов и партии ОПЗЖ!