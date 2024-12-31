Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов коротко подвел итоги 2024 года, отметив, что у команды были как хорошие, так и неудачные моменты. К последним владелец клуба отнес ситуацию в таблице УПЛ, где «Шахтер» отстает от «Динамо на» 10 очков.

«Для «Шахтера» 2024-й стал годом и радости, и печали. У нас были поводы для гордости – сделали золотой дубль, завоевав золотые медали чемпионата и став обладателями Кубка Украины. Эти достижения особенно важны сейчас: завоеванные вопреки всем обстоятельствам, благодаря упорному и самоотверженному труду игроков и тренерского штаба, менеджмента и всех работников, они символизируют несокрушимость и силу большой семьи «Шахтера». Эти трофеи были завоеваны благодаря вашей поддержке. Именно вы, наши болельщики, вдохновляете команду новыми свершениями».

«Поэтому я разделяю ваши поводы для печали – мы закончили год на непривычном для себя месте в чемпионате, каждая потеря очков отражалась в наших сердцах. Но мы не сдадимся и в 2025-м сделаем все возможное, чтобы не только сразиться за золото, но и стать поводом для гордости каждого болельщика «Шахтера», – сказал Ахметов.