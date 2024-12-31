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  4. Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 16:18 | Обновлено 31 декабря 2024, 16:20
947
23

Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»

Президент клуба подвел итоги 2024 года

31 декабря 2024, 16:18 | Обновлено 31 декабря 2024, 16:20
947
23
Ринат АХМЕТОВ: «Есть повод для печали – место Шахтера в таблице УПЛ»
ФК Шахтер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов коротко подвел итоги 2024 года, отметив, что у команды были как хорошие, так и неудачные моменты. К последним владелец клуба отнес ситуацию в таблице УПЛ, где «Шахтер» отстает от «Динамо на» 10 очков.

«Для «Шахтера» 2024-й стал годом и радости, и печали. У нас были поводы для гордости – сделали золотой дубль, завоевав золотые медали чемпионата и став обладателями Кубка Украины. Эти достижения особенно важны сейчас: завоеванные вопреки всем обстоятельствам, благодаря упорному и самоотверженному труду игроков и тренерского штаба, менеджмента и всех работников, они символизируют несокрушимость и силу большой семьи «Шахтера». Эти трофеи были завоеваны благодаря вашей поддержке. Именно вы, наши болельщики, вдохновляете команду новыми свершениями».

«Поэтому я разделяю ваши поводы для печали – мы закончили год на непривычном для себя месте в чемпионате, каждая потеря очков отражалась в наших сердцах. Но мы не сдадимся и в 2025-м сделаем все возможное, чтобы не только сразиться за золото, но и стать поводом для гордости каждого болельщика «Шахтера», – сказал Ахметов.

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 23
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Frank Piter
И да, всех с наступающим! (даже Пуму, Сержа и Серхия) Пускай в 2025 все плохое закончится и все будет зае6ок! 
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+4
serhiy
Раздался голос из помойки, и показалась голова.
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+3
adidas777
Це був голос із порожнечі? 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Людмила Павловська
і ні слова про війну.
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+1
Pavel_i_CO
Э сумніви, що ця чурка українською мовою вміє розмовляти
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
umnuy2
привод до смутку якійсь не той під час війни...мягко кажучі наср...на той футбол коли люди гинуть,і не в останню чергу в Покровську де захищають шахти коксующіеся поки денюжка капає
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0
Lulinnha
Ахметов: Мы с Пушичем проведём конструктивный диалог у меня даче. Утюги и паяльники уже готовы. 
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0
Frank Piter
Надеюсь, руководство Шахтера сделает правильные выводы и в 2025 году мы увидим нового толкового наставника донецкого клуба! Пушича в отставку, пока не поздно!
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0
Фанькин кот
Сізге көп рахмет, Президент!🥇 Жаңа жыл құтты болсын!💥🎉
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-1
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AndiM
Клоун, гудок йопаний. Та на ті гроші які ти виродок здираєш з українців та України, твоя команда повинна бути на першому місці з відривом у 20 очок мінімум. Просто ти навіть напздивши грошей, так і залишився бидлом тупорилим , як і твої менеджери які тільки і думають як якусь мутну хню зробити .
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AK.228
Очнулся наконец то)
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-2
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Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающими НОВЫМ 2025 ГОДОМ! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
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-4
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Гнус
Зачем нам Ахметов в канун нового года с его Шахтёром и золотым дублем???
На главную нужно поставить, поздравления братьев наших Суркисов и партии ОПЗЖ!
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-4
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