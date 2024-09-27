Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры

Поражения от «Полесья» (0:1) и «Александрии» (3:4) на старте сезона в украинской Премьер-лиге так и не произвели эффект «холодного душа» на тренерский штаб и футболистов «Шахтера». Не стала своеобразным «тревожным звоночком» для «горняков» и мучительная во всех аспектах победа над абсолютным дебютантом элитарного дивизиона «Левым Берегом» (1:0). Очевидно, в «Шахтере» просто посчитали, что пара неудачных результатов в начале чемпионата – это лишь нелепая случайность, никак не отражающая ни качество игры, ни уровень настроя, ни эффективность решений тренерского штаба первой команды. Да и три эффектных по счету победы над «Ворсклой» (5:0), «Карпатами» (5:2) и «Оболонью» (4:0), видимо, сыграли с действующим чемпионом Украины злую шутку.

В восьмом туре «Шахтер» снова погрузил своих болельщиков в отнюдь не радостные эмоции. Команда Марино Пушича сенсационно поделила очки на выезде с «Вересом» (1:1), который крайне неудачно начал этот сезон и над головой наставника которого, если доверять информации из кулуаров, уже где-то даже завис беспощадный меч отставки.

В Ровно «горняки» в который раз выдали полностью невзрачный первый тайм, не создав практически ничего серьезного у ворот соперника, однако на вторые 45 минут вышли с куда существенным «огнем в глазах». Что правда, в таком стиле «оранжево-черные» поиграли не более двадцати минут после возобновления матча, а когда Георгий Судаков реализовал пенальти, назначенный за фол против Дмитрия Крыськива, снова погрузились в состояние то ли спячки, то ли крайне эффективного, как казалось на тот момент игрокам и тренерам, режима экономии сил на будущее.

Впрочем, обыграть «Верес» только благодаря одному мячу, забитому с 11-метровой отметки, не удалось. Очередная детская ошибка обороны на 81-й минуте привела к забитому мячу Клеца. Казалось бы, ну с кем не бывает, впереди еще как минимум десять минут игрового времени, а это – масса потенциальных шансов забить во второй раз, на что «Верес» уже вряд ли ответит своим голом, но… В этой ситуации наиболее красноречивой оказалась реакция капитана «Шахтера» в игре с «Вересом» Николая Матвиенко. Опытный защитник просто рухнул на колени, словно демонстрируя весь тот ком отчаяния и бессилия, который в один момент навалился на донецкую команду…

UPL.TV. Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык поднимает с колен капитана «горняков» Николая Матвиенко. Несколькими секундами ранее дончане пропустили от «Вереса», по причине чего потеряли очки в Ровно – 1:1

На этом эпизоде действительно стоит остановиться подробнее. Хотя бы потому, что поднимать с колен Матвиенко бросился голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык, хотя именно он номинально оказался той фигурой, которая не смогла спасти на последнем рубеже, и именно он, пожалуй, должен был бы сокрушаться больше остальных. А вот Матвиенко как капитану, очевидно, было бы положено, наоборот, поднимать моральных дух всех товарищей по команде, оказавшихся в непростой игровой ситуации в концовке матча. Повязка как никак, а обязывает. И в этой связи почему-то сразу вспомнился эпизод, случившийся в финальном матче Кубка УЕФА-2008/09 в Стамбуле, когда «Шахтер» разыгрывал трофей в дуэли с «Вердером». Когда Андрей Пятов пропустил со штрафного от Налдо, тогдашний капитан «горняков» Дарио Срна не падал на колени. Он сразу же подбежал к своему вратарю и поддержал его, воодушевил, дал понять, что отнюдь не все потеряно, а можно и нужно бороться дальше.

Интересно и то, что сам по себе Матвиенко в ситуации с пропущенным мячом от «Вереса» не был виновником эпизода. Грубую обрезку при передаче вперед допустил партнер Николая по центру обороны Валерий Бондарь, после чего ровенчане быстро разогнали контратаку, в ходе которой Ризнык потянул первый удар от Гайдучика, но не справился со вторым – от Клеца, которого могли и должны были накрывать то ли Судаков, то ли Крыськив, то ли спешивший хоть как-то исправить положение Бондарь.

Кто-то может сказать, что это лишь эпизод и попытка автора ухватиться за что-то «горячее», но… Просто подумайте и вспомните, сколько раз именно небольшие эпизоды решали исход матчей. И почему-то в большинстве наших воспоминаний содержатся как раз моменты с чем-то ярким, значимым, действительно важным – реально эпизодичным. Сейчас никто не вспомнит, сколько передач отдавали друг другу футболисты «Шахтера» времен Паулу Фонсеки или Роберто Де Дзерби, перед тем, как поразить ворота условного «Хоффенхайма» или «Реала» в Лиге чемпионов. Зато упоминавшийся выше эпизод со Срной и Пятовым в финале Кубка УЕФА-2008/09 наверняка с легкостью вспомнит подавляющее большинство читателей.

Не менее важными с точки зрения понимания ситуации в команде являются и слова главного тренера. Да, мы все привыкли, что наставники после побед всегда воспевают оды своим подопечным, а после неудач находят всевозможные причины, почему добиться желанного результата так и не удалось. Болельщики со стажем за многие годы наслушались разного – от банальных жалоб на погодные условия до неординарных замечаний на тему громкого кваканья лягушек, обитающих неподалеку от отеля, где расквартировывались футболисты…

Поэтому многие фанаты часто предматчевые и послематчевые интервью главных тренеров читают, мягко говоря, по диагонали. Просто потому, что действительно интересного там мало, а вот банальностей и попыток себя оправдать – выше крыши.

Но на этот раз, пожалуй, стоит обратить внимание на слова Марино Пушича. После ничьей с «Вересом» боснийский наставник «горняков», в частности, заявил такое: «Матч был несложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился эпизод с голом [«Вереса»]. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля. Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Матч несложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что мы не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации».

shakhtar.com. Марино Пушич

Казалось бы, Пушич в целом не слишком-то и лукавит, утверждая, что во втором тайме его подопечные выглядели интереснее соперника и имели несколько хороших шансов, чтобы «закрыть» игру задолго до того, как посчастливилось забить «Вересу». Но… Во-первых, босниец почему-то не пожелал никоим образом комментировать игру своих подопечных в первом тайме, а фанатам «горняков», очевидно, было бы очень интересно услышать, чем занимался «Шахтер» в первые 45 минут игры. Во-вторых, попытка увести разговор в сторону и выделить якобы удачную игру только в одном из таймов – это уже своего рода повторение пройденного, о чем мы еще обязательно поговорим чуть ниже. Наконец, в-третьих, желание Пушича меньше в публичной плоскости говорить о проблемах и анализировать неудачи, а больше выделять качество игры «оранжево-черных» напоминает уже что-то вроде заветной мантры. Возникает ощущение, что Марино просто хочет почаще акцентировать внимание на том, что ему выгодно выделять, чтобы помочь вызывать измененное состояние сознания, а это именно то, для чего используют мантры.

А теперь давайте вернемся несколько назад – к поединку против «Полесья», в котором «Шахтер» на старте сезона неожиданно проиграл сопернику со счетом 0:1. Чтобы не «лить воду», давайте просто изучим несколько предложений из послематчевого интервью Пушича.

«Игру можно разделить на две части. В первом тайме мы были недостаточно агрессивны на мяче, проявили недостаточно желания выигрывать в противоборствах и действуя без мяча в целом, поэтому проиграли первую половину. Относительно второго тайма у меня нет претензий к команде. Мы создали очень много моментов во второй половине встречи, но нам не удалось забить», – заявил Пушич.

А теперь слова боснийца, сказанные после поражения от «Александрии»: «Когда вы играете в такой замечательный футбол, как мы сыграли в первой половине встречи, имея преимущество 2:0, и после делаете из ничего подарки сопернику, таким образом вы также предоставляете им возможность перевернуть игру в плане морали. И когда происходит что-то подобное – вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и потом ошибаетесь таким образом, – в таком случае давайте не будем говорить о Лиге чемпионов».

Согласитесь, даже из слов тренера «горняков» явственно напрашивается только один вывод, зато ключевой и, вероятно, важнейший для понимания причин кризиса, в который угодил «Шахтер» на старте сезона – практически в каждом втором матче команда Марино Пушича способна играть так, как этого хотел бы от нее тренерский штаб, только на протяжении 45 минут. То ли первых, то ли вторых. Но на два тайма этому «Шахтеру» почему-то не хватает то ли сил, то ли мотивации, то ли мастерства, хотя с последним – это вряд ли, так как в прошлом сезоне «горняки» в принципе без особых шансов для соперников взяли очередное чемпионство в УПЛ, а Марино Пушичу пели дифирамбы едва ли не на каждом шагу.

Что важно: в семи матчах на старте этого сезона в УПЛ «Шахтер» потерял уже восемь очков. Год назад, еще под руководством Патрика ван Леувена, «горняки» в тех же семи первых матчах в рамках отечественного чемпионата потеряли только четыре очка (две ничьи), а на момент увольнения нидерландца (оно случилось в середине октября) «Шахтер» успел сыграть в УПЛ девять игр, в которых недобрал девять пунктов. Иными словами, сейчас «оранжево-черные» даже идут с «опережением графика» в плане потерянных очков, если брать во внимание прошлогодние показатели.

shakhtar.com

Опять же, неудачный старт сезона-2023/24 стоил работы Патрику ван Леувену. Тогда руководство «Шахтера» решило, что футбол, демонстрируемый командой не отвечает принципам, которые присущи для «горняков» в последние годы. В кулуарах же говорили, что нидерландец просто чересчур «перекрутил гайки», из-за чего у него испортились отношения с лидерами коллектива, и именно это, прежде всего, привело к неудовлетворительным результатам.

Что происходит в «Шахтере» прямо сейчас? Это знают только те, кто находится внутри клуба и понимает, какой уровень взаимодействия и взаимоуважения ныне существует между Пушичем и его подопечными. Но для простых болельщиков «оранжево-черных» вся эта «внутренняя кухня» не имеет ровным счетом никакого значения. Они хотят видеть результат и игру, которая достойна того, чтобы этот результат был достигнут. Все остальное – будь то падения на колени, или мантры о хорошей игре на протяжении целых 45 минут из 90 возможных – не более чем лирика, на которую стоит обращать внимание футболистов и тренерского штаба только для того, чтобы они понимали, как нелепо подобные эпизоды выглядят со стороны. Особенно для чемпионов. И тех, кто вновь хочет ими быть. Если, конечно, хочет…