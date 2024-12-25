Украина. Премьер лига25 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:41
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 17-го тура УПЛ
25 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:41
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ
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