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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:41
15
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 17-го тура УПЛ

25 декабря 2024, 02:33 | Обновлено 25 декабря 2024, 02:41
15
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 17-го тура УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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