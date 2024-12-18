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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 06:43 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:10
210
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 16-го тура УПЛ

18 декабря 2024, 06:43 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:10
210
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ

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судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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