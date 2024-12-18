Украина. Премьер лига18 декабря 2024, 06:43 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:10
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 16-го тура УПЛ
18 декабря 2024, 06:43 | Обновлено 18 декабря 2024, 07:10
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 16-го тура УПЛ
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