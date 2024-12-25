ЛНЗ и Металлист 1925 хотят арендовать форварда Сандерленда

Как стало известно Sport.ua, два украинские клуба – ЛНЗ и «Металлист 1925» заинтересованы в услугах форварда «Сандерленда» Назарий Русина. Инициатива приглашения 26-летнего форварда принадлежит наставникам команд Роману Григорчуку и Патрику ван Леувену, которые хорошо знают игрока по совместной работе в «Черноморце» и «Заре» соответственно.

Русин не имеет стабильной игровой практики в Англии. «Черные коты» готовы рассмотреть аренду или полноценный трансфер украинца.

В текущем сезоне Русин провел 6 матчей в Чемпионшипе и не отметился результативными действиями. Контракт украинского нападающего с «Сандерлендом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро.