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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 12:30 | Обновлено 25 декабря 2024, 13:51
943
0

ЛНЗ и Металлист 1925 хотят арендовать форварда Сандерленда

Назарий Русин может вернуться в Украину

25 декабря 2024, 12:30 | Обновлено 25 декабря 2024, 13:51
943
0
ЛНЗ и Металлист 1925 хотят арендовать форварда Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Как стало известно Sport.ua, два украинские клуба – ЛНЗ и «Металлист 1925» заинтересованы в услугах форварда «Сандерленда» Назарий Русина. Инициатива приглашения 26-летнего форварда принадлежит наставникам команд Роману Григорчуку и Патрику ван Леувену, которые хорошо знают игрока по совместной работе в «Черноморце» и «Заре» соответственно.

Русин не имеет стабильной игровой практики в Англии. «Черные коты» готовы рассмотреть аренду или полноценный трансфер украинца.

В текущем сезоне Русин провел 6 матчей в Чемпионшипе и не отметился результативными действиями. Контракт украинского нападающего с «Сандерлендом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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