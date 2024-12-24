Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
«Коринтиансу» никогда не удастся подписать Неймара
Вингер национальной сборной Бразилии Неймар признался, что никогда не перейдет в расположение «Коринтианса», ведь очень уважает «Сантос», который дал ему путь в профессиональный футбол.
«Сантос» – самый большой клуб в мире. Он над всеми. Он явил миру короля Пеле и принца Неймара. Я очень уважаю «Коринтианс», но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал Неймар.
Нынче Неймар выступает за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл несколько матчей. За свою карьеру бразилец успел поиграть за «Барселону» и ПСЖ
Ранее были обнародованы детали безумного контракта Неймара с «Аль-Хилялем».
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