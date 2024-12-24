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  4. Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
Бразилия
24 декабря 2024, 08:56 |
1233
1

Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал

«Коринтиансу» никогда не удастся подписать Неймара

24 декабря 2024, 08:56 |
1233
1
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Вингер национальной сборной Бразилии Неймар признался, что никогда не перейдет в расположение «Коринтианса», ведь очень уважает «Сантос», который дал ему путь в профессиональный футбол.

«Сантос» – самый большой клуб в мире. Он над всеми. Он явил миру короля Пеле и принца Неймара. Я очень уважаю «Коринтианс», но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал Неймар.

Нынче Неймар выступает за «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он отыграл несколько матчей. За свою карьеру бразилец успел поиграть за «Барселону» и ПСЖ

Ранее были обнародованы детали безумного контракта Неймара с «Аль-Хилялем».

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Неймар Коринтианс Сантос Аль-Хиляль трансферы Барселона Реал Мадрид чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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Serhii P.
та кому потрібен цей недопринц? Він вже давно не грає, вічно "травмований".
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