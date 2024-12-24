Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ

Именитый украинский голкипер Александр Бандура, ныне выступающий за «Диназ» в Первой лиге, близок к завершению профессиональной карьеры, об этом пишет UA-Football.

По сообщению источника, ситуация в «Диназе» довольно напряженная – в клубе не знают, продолжат ли выступления в Первой лиге весной.

Согласно нормам УАФ, не сможет играть в течение года за три разных клуба. Сезон для Бандуры начинался в Минае, а после эпопеи с переходным турниром сменил клуб.

Александр близок к тому, чтобы прекратить выступления на профессиональном уровне. Из-за почтенного возраста шансы на подписание выгодного соглашения летом достаточно малы.