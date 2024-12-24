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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 08:22
1248
0

Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ

Александр Бандура близок к уходу из футбола

24 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 08:22
1248
0
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бандура

Именитый украинский голкипер Александр Бандура, ныне выступающий за «Диназ» в Первой лиге, близок к завершению профессиональной карьеры, об этом пишет UA-Football.

По сообщению источника, ситуация в «Диназе» довольно напряженная – в клубе не знают, продолжат ли выступления в Первой лиге весной.

Согласно нормам УАФ, не сможет играть в течение года за три разных клуба. Сезон для Бандуры начинался в Минае, а после эпопеи с переходным турниром сменил клуб.

Александр близок к тому, чтобы прекратить выступления на профессиональном уровне. Из-за почтенного возраста шансы на подписание выгодного соглашения летом достаточно малы.

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Диназ Вышгород Александр Бандура Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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