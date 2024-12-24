Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье оформит трансфер игрока сборной Украины из другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 07:36 | Обновлено 24 декабря 2024, 07:42
1543
0

Полесье оформит трансфер игрока сборной Украины из другого клуба УПЛ

Максим Мельниченко станет полноценным футболистом «волков»

24 декабря 2024, 07:36 | Обновлено 24 декабря 2024, 07:42
1543
0
Полесье оформит трансфер игрока сборной Украины из другого клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Мельниченко

Житомирское «Полесье» оформит полноценный переход украинского полузащитника Максима Мельниченко, контракт которого в настоящее время принадлежит львовским «Карпатам».

По информации заместителя директора Карпат по внешним коммуникациям Олега Авдыша, «волки» решили активировать опцию выкупа Мельниченко, которая была предусмотрена арендным соглашением.

В нынешнем сезоне Мельниченко в текущем сезоне провел в составе Полесья 12 матчей, на его счету один ассист. Также Максим выступает за молодежную сборную Украины (U-21).

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» активно интересуется воспитанником «Базеля».

По теме:
Дал совет Ротаню. Сабо оценил шансы Александрии на чемпионство в УПЛ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Бавария поставила ультиматум своему лидеру. Известно, что требуют мюнхенцы
Максим Мельниченко Полесье Житомир трансферы УПЛ Карпаты Львов трансферы Олег Авдыш Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
Бокс | 23 декабря 2024, 08:55 13
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри

Амир Хан считает результат боя несправедливым

Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
Футбол | 24 декабря 2024, 06:00 0
Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику
Дисквалификация Рамиреса, новый контракт Тымчика, детали по Мудрику

Главные новости за 23 декабря на Sport.ua

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Футбол | 23.12.2024, 18:46
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
Бокс | 23.12.2024, 09:29
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
Футбол | 23.12.2024, 23:35
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
Дюбуа дал совет Фьюри после поражения Усику в реванше
23.12.2024, 03:08 3
Бокс
Шансы меньше нуля. Красюк назвал боксера, с которым не будет драться Усик
Шансы меньше нуля. Красюк назвал боксера, с которым не будет драться Усик
22.12.2024, 14:05
Бокс
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
23.12.2024, 13:38 13
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
22.12.2024, 10:15 7
Бокс
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
22.12.2024, 17:10 8
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
Лидер Барселоны нашел виновного в поражении каталонцев Атлетико в Ла Лиге
Лидер Барселоны нашел виновного в поражении каталонцев Атлетико в Ла Лиге
22.12.2024, 18:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем