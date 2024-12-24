Полесье оформит трансфер игрока сборной Украины из другого клуба УПЛ
Максим Мельниченко станет полноценным футболистом «волков»
Житомирское «Полесье» оформит полноценный переход украинского полузащитника Максима Мельниченко, контракт которого в настоящее время принадлежит львовским «Карпатам».
По информации заместителя директора Карпат по внешним коммуникациям Олега Авдыша, «волки» решили активировать опцию выкупа Мельниченко, которая была предусмотрена арендным соглашением.
В нынешнем сезоне Мельниченко в текущем сезоне провел в составе Полесья 12 матчей, на его счету один ассист. Также Максим выступает за молодежную сборную Украины (U-21).
Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» активно интересуется воспитанником «Базеля».
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