Полесье оформит трансфер игрока сборной Украины из другого клуба УПЛ

Житомирское «Полесье» оформит полноценный переход украинского полузащитника Максима Мельниченко, контракт которого в настоящее время принадлежит львовским «Карпатам».

По информации заместителя директора Карпат по внешним коммуникациям Олега Авдыша, «волки» решили активировать опцию выкупа Мельниченко, которая была предусмотрена арендным соглашением.

В нынешнем сезоне Мельниченко в текущем сезоне провел в составе Полесья 12 матчей, на его счету один ассист. Также Максим выступает за молодежную сборную Украины (U-21).

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» активно интересуется воспитанником «Базеля».