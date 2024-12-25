Куда уйдут? Колос собирается отдать двух футболистов в аренду
Антон Салабай и Олег Ильин проведут второй круг чемпионата в других клубах
По информации ТаТоТаке, «Колос» (Ковалевка) собирается отправить в аренду двух футболистов первой команды. Арендные соглашения могут быть оформлены в ближайшее время.
22-летний Антон Салабай второй круг чемпионата проведет в полтавской «Ворскле». 27-летний Олег Ильин будет играть за киевскую «Оболонь».
Антон Салабай в этом сезоне провел за команду из Ковалевки 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Олег Ильин провел в составе «Колоса» пять матчей, результативными действиями не отличался.
Клуб из Ковалевки занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Александра Поздеева набрали 18 баллов.
Ранее сообщалось, что «Колос» продлил контракт с лидером команды.
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