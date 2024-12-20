ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с одним из своих лидеров
Андрей Цуриков подписал новое соглашение с клубом из Ковалевки
Украинский фулбек «Колоса» Андрей Цуриков продлил контракт с ковалевским клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт заканчивался летом 2025 года.
Цуриков присоединился к «Колосу» летом 2023 года в качестве свободного агента. Предыдущим клубом фулбека была «Александрия».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего защитника в 200 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Цуриков провел за «Колос» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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