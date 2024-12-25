«Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика

Итальянский журналист Пьеро Торри раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, – это отсутствие спортивной агрессии.

Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого «Аталанта» заплатила почти вполовину меньше», – цитирует Торри forzaroma.info.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На счету Артема в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.