«Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика
Пьеро Торри резко высказался об Артеме
Итальянский журналист Пьеро Торри раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.
«Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, – это отсутствие спортивной агрессии.
Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого «Аталанта» заплатила почти вполовину меньше», – цитирует Торри forzaroma.info.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На счету Артема в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.
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