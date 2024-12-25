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  4. «Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика
Италия
25 декабря 2024, 12:42 |
730
0

«Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика

Пьеро Торри резко высказался об Артеме

25 декабря 2024, 12:42 |
730
0
«Я бы не потратил на него...» Итальянский журналист назвал минусы Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Пьеро Торри раскритиковал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Если игрок проводит свой первый хороший сезон в 26 лет, то это наводит на несколько вопросов. Одна вещь, которая меня не убедила, даже когда я смотрел его игру за сборную Украины, – это отсутствие спортивной агрессии.

Я бы не потратил на него 36 млн евро, а предпочел бы Ретеги, за которого «Аталанта» заплатила почти вполовину меньше», – цитирует Торри forzaroma.info.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На счету Артема в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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