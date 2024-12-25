Контракт до конца карьеры. Одноклубник Миколенко может остаться в Англии

Руководство английского «Эвертона» собирается предпринять все возможные шаги, чтобы удержать в клубе вратаря Джордана Пикфорда.

TBR Football сообщил, что 30-летнему вратарю планируют предложить новое соглашение, которое будет удерживать его на «Гудисон Парк» до завершения карьеры.

В клубе понимают, что конкурировать с именитыми грандами будет тяжело, но хотят, чтобы Джордан подписал новый договор с особенными условиями. Согласно новому контракту, Пикфорд сможет продлевать его до тех пор, пока не закончит карьеру. Голкипер «ирисок» пока никак не комментировал свое будущее в Английской Премьер-лиге.

В этом сезоне вратарь провел 16 матчей в чемпионате Англии, его действующий контракт заканчивается летом 2027 года. Главными претендентами на Пикфорда являются немецкая «Бавария» и лондонский «Челси».

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко. Ранее сообщалось, что «ириски» сыграли вничью против «Челси» в матче 17-го тура чемпионата.