Автобус сработал. Эвертон с Миколенко прервал победную серию Челси

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Эветоном» и «Челси».

Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра закончилась со счетом 0:0.

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Практически всю игру хозяева играли вторым номером, но довольно серьезную оборону гости так и не смогли взломать, даже несмотря на несколько действительно хороших моментов у ворот Пикфорда. После этого матча прервалась серия «синих» из восьми побед в ряд во всех турнирах. После 17 сыгранных туров у «Челси» есть 35 набранных очков, «синие» занимают вторую позицию таблицы. «Эвертон» с 16 очками занимает 15-е место.

Английская Премьер-Лига. 17-й тур. 22 декабря

Эвертон – Челси – 0:0

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Янг (Колман, 74), Дукуре, Гейе, Мангаля, Ндиайе, Кальерт-Льюин (Бето, 73), Харрисон (Линдстрем, 73)

Челси: Санчес, Гюсто,, Колвил, Адарабиойо, Дисаси, Энцо Фернандес, Кайседо. Санчо, Палмер, Нето (Маудэке, 76), Джексон (Нкунку, 75)

Предупреждения: Ндиайе, 40, Пикфорд 45+1, Янг, 57, Бето, 88 – Дисаси, 82

Фото матча: