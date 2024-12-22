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Англия
22 декабря 2024, 17:53 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:11
581
5

Автобус сработал. Эвертон с Миколенко прервал победную серию Челси

Матч 17-го тура АПЛ закончился со счетом 0:0

22 декабря 2024, 17:53 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:11
581
5
Автобус сработал. Эвертон с Миколенко прервал победную серию Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В воскресенье, 22 декабря, состоялся матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Эветоном» и «Челси».

Матч проходил на Гудисон Парк в Ливерпуле. Игра закончилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча есть в Telegram Sport.ua

Практически всю игру хозяева играли вторым номером, но довольно серьезную оборону гости так и не смогли взломать, даже несмотря на несколько действительно хороших моментов у ворот Пикфорда. После этого матча прервалась серия «синих» из восьми побед в ряд во всех турнирах. После 17 сыгранных туров у «Челси» есть 35 набранных очков, «синие» занимают вторую позицию таблицы. «Эвертон» с 16 очками занимает 15-е место.

Английская Премьер-Лига. 17-й тур. 22 декабря

Эвертон – Челси – 0:0

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Янг (Колман, 74), Дукуре, Гейе, Мангаля, Ндиайе, Кальерт-Льюин (Бето, 73), Харрисон (Линдстрем, 73)

Челси: Санчес, Гюсто,, Колвил, Адарабиойо, Дисаси, Энцо Фернандес, Кайседо. Санчо, Палмер, Нето (Маудэке, 76), Джексон (Нкунку, 75)

Предупреждения: Ндиайе, 40, Пикфорд 45+1, Янг, 57, Бето, 88 – Дисаси, 82

Фото матча:

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Челси Эвертон Эвертон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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zhyr
Миколенко 8.0 )) Довбик 8.4 , Забарний 7,7....непогано наші сьогодні відіграли
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+3
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Gargantua81
перекусили Челси так же как и Арсенал.
Эвертон был значительно ближе к победе, а Челси в атаке так ничего и не создал.
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+3
Harun Bakircioğlu
Уже без Мудрика и забить не могут, а Миколенко топ - игрок матча!
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+3
Паша Мех
Очень жаль что не дожали!Забей Джексон в 1м тайме!! Очень и очень неудобная Эвертон команда!Сама не играет и другим не даёт!Заголовок кстати в тему!
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0
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