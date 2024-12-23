Англия23 декабря 2024, 03:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:13
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Эвертон – Челси – 0:0. Ириски устояли перед пенсионерами. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
23 декабря 2024, 03:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:13
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В воскресенье, 22 декабря, прошли заключительные матчи 17 тура Английской Премьер-лиги.
«Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал лондонский «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ни одна из команд реализовала свои возможности, как результат, поединок закончился вничью – 0:0. Несмотря на то, что «Челси» создавал опасные моменты в течение игры, «Эвертон» таки сумел удержать ворота на замке.
Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря
«Эвертон» – «Челси» – 0:0
Видеообзор матча:
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