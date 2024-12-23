В воскресенье, 22 декабря, прошли заключительные матчи 17 тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал лондонский «Челси».

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Ни одна из команд реализовала свои возможности, как результат, поединок закончился вничью – 0:0. Несмотря на то, что «Челси» создавал опасные моменты в течение игры, «Эвертон» таки сумел удержать ворота на замке.

Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря

«Эвертон» – «Челси» – 0:0

Видеообзор матча: