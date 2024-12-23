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Эвертон
22.12.2024 16:00 – FT 0 : 0
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Англия
23 декабря 2024, 03:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:13
15
0

Эвертон – Челси – 0:0. Ириски устояли перед пенсионерами. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

23 декабря 2024, 03:09 | Обновлено 23 декабря 2024, 03:13
15
0
Эвертон – Челси – 0:0. Ириски устояли перед пенсионерами. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, прошли заключительные матчи 17 тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» принимал лондонский «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ни одна из команд реализовала свои возможности, как результат, поединок закончился вничью – 0:0. Несмотря на то, что «Челси» создавал опасные моменты в течение игры, «Эвертон» таки сумел удержать ворота на замке.

Чемпионат Англии. 17-й тур, 22 декабря

«Эвертон» – «Челси» – 0:0

Видеообзор матча:

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Эвертон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Челси стадион Гудисон Парк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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