Англия21 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:32
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Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии
21 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:32
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Челси».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – ЧелсиСмотреть трансляцию
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