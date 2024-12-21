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Эвертон
22.12.2024 16:00 - : -
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Англия
21 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:32
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0

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии

21 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:32
21
0
Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Челси».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Челси
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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