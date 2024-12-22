22 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 16:00 по киевкому времени.

Эвертон

Команда вроде бы заметно улучшила свои позиции. Закончился процесс смены владельца, на подходе открытие арены, что должно заметно улучшить доходы. Наконец, после ряда неудач с наставниками отлично себя проявлял Шон Дайш, что дважды справлялся с задачей не допустить вылет в Чемпионшип. Причем в прошлом сезоне даже отбор очков за финансовые нарушения не стоил места в АПЛ. Но на старте нового сезона был полноценный кризис: 4 поражения в чемпионате, вылет из Кубка Лиги от скромного Саутгемптона. Потом синие все же начали набирать очки, но побед было откровенно мало - зато над прямыми конкурентами, Кристал Пэлас, Ипсвич, уже в декабре с Вулверхэмптоном. Вынужденно отдохнув из-за переноса дерби, в прошлом туре с Арсеналом получилось выстоять на 0:0.

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Челси

Клуб после смены владельца провалил позапрошлый сезон и показал недостаточный прогресс в 2023/2024. Итогом стала новая волна изменений в составе и смена менеджера. И, кажется, с Мареской Боули угадал. Специалист, чьим главным достижением ранее был выигрыш Чемпионшипа с Лестером, ухитряется успешно бороться сразу в двух турнирах. Впрочем, у него для этого есть ресурсы, ведь в Лиге конференций куражатся те, кому не хватает практики в АПЛ. Эффектную точку поставили, разгромив 5:1 Шемрок Роверс. Ну, а Палмер и компания, постепенно набрав обороты, зимой выбрались на единоличное второе место в таблице. Обыграв в прошлом туре Брентфорд, клуб еще приблизился к лидеру.

Статистика личных встреч

В 10 крайних поединках стороны выигрывали друг у друга по четырежды. В том числе они обменялись победами в прошлом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся за очки со вторым грандом из Лондона кряду. Согласимся - подопечные Марески слишком сильны и тут победят (коэффициент - 1,63).