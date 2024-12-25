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  4. ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ
WTA
25 декабря 2024, 02:25 |
88
1

ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ

Ига и Арина вначале выступали на World League Tennis, а затем отправились в Австралию

25 декабря 2024, 02:25 |
88
1
ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ
WTA. Ига Свентек и Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Ига Свентек и лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко, похоже, стали лучшими подругами.

Вначале девушки, которые вместе выступали на выставочном турнире World Tennis League, провели общую тренировку в Абу-Даби.

Ига и Арина опубликовали пост в Instagram, который подписали: «Держим друг друга в напряжении».

После завершения WL-2024 и Свентек, и Соболенко отправились в Австралию на старт нового сезона. Ига сыграет за сборную Польши на United Cup, а Арина выступит в Брисбене.

ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ

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Ига Свёнтек Арина Соболенко видео тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
А ця польська курва виявилась ще тим лайном. Це ще раз підтверджує істину - не робіть зі всяких маркусів-арєстовічєй собі кумирів бл, ці перевертні розказують правильні популістичні речі тільки коли їм це вигідно. А коли розкривається їхня суть ,то вілізає все їх лайно на зовні.
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