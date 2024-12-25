ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ
Ига и Арина вначале выступали на World League Tennis, а затем отправились в Австралию
Вторая ракетка мира Ига Свентек и лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко, похоже, стали лучшими подругами.
Вначале девушки, которые вместе выступали на выставочном турнире World Tennis League, провели общую тренировку в Абу-Даби.
Ига и Арина опубликовали пост в Instagram, который подписали: «Держим друг друга в напряжении».
После завершения WL-2024 и Свентек, и Соболенко отправились в Австралию на старт нового сезона. Ига сыграет за сборную Польши на United Cup, а Арина выступит в Брисбене.
ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ
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