Вторая ракетка мира Ига Свентек и лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко, похоже, стали лучшими подругами.

Вначале девушки, которые вместе выступали на выставочном турнире World Tennis League, провели общую тренировку в Абу-Даби.

Ига и Арина опубликовали пост в Instagram, который подписали: «Держим друг друга в напряжении».

После завершения WL-2024 и Свентек, и Соболенко отправились в Австралию на старт нового сезона. Ига сыграет за сборную Польши на United Cup, а Арина выступит в Брисбене.

ВИДЕО. Лучшие подружки? Как Свентек и Соболенко вместе тренировались в ОАЭ