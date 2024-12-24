В ОАЭ завершен командный теннисный турнир c призовым фондом в $20 млн

22 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) завершился командный теннисный выставочный турнир под названием World Tennis League.

В финале сошлись Соколы и Ястребы. Победу в решающем противостоянии одержали Falcons со счетом 20:16, совершив крутой камбек.

World Tennis League 2024. Финал

Falcons – Hawks – 20:16

Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко – 6:7 (5:7) Елена Рыбакина – Мирра Андреева – 2:6 Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал – 6:2 Андрей Рублев – Сумит Нагал – 6:1

Falcons проиграли первые две игры противостояния и перед третьей уступали со счетом 8:13, но сумели оформить две победы для общего триумфа.

Интересно, что организаторы умолчали призовой фонд турнира. Однако по информации некоторых источников, в частности Khel Now, общий призовой фонд соревнований составил 20 миллионов долларов. Как он распределился между всеми участниками – неизвестно.

Фотогалерея финального матча WL-2024