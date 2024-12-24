Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В ОАЭ завершен командный теннисный турнир c призовым фондом в $20 млн
Другие новости
24 декабря 2024, 03:43 |
26
0

В ОАЭ завершен командный теннисный турнир c призовым фондом в $20 млн

Трофей завоевали Соколы, которые в финале переиграли Ястребов 20:16

24 декабря 2024, 03:43 |
26
0
В ОАЭ завершен командный теннисный турнир c призовым фондом в $20 млн
World Tennis League

22 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) завершился командный теннисный выставочный турнир под названием World Tennis League.

В финале сошлись Соколы и Ястребы. Победу в решающем противостоянии одержали Falcons со счетом 20:16, совершив крутой камбек.

World Tennis League 2024. Финал

Falcons – Hawks – 20:16

  1. Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко – 6:7 (5:7)
  2. Елена Рыбакина – Мирра Андреева – 2:6
  3. Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал – 6:2
  4. Андрей Рублев – Сумит Нагал – 6:1

Falcons проиграли первые две игры противостояния и перед третьей уступали со счетом 8:13, но сумели оформить две победы для общего триумфа.

Интересно, что организаторы умолчали призовой фонд турнира. Однако по информации некоторых источников, в частности Khel Now, общий призовой фонд соревнований составил 20 миллионов долларов. Как он распределился между всеми участниками – неизвестно.

Фотогалерея финального матча WL-2024

fotogalereya-finalnogo-matcha-wl-2024-22122024
fotogalereya-finalnogo-matcha-wl-2024-22122024-foto-1
fotogalereya-finalnogo-matcha-wl-2024-22122024-foto-2
fotogalereya-finalnogo-matcha-wl-2024-22122024-foto-3
fotogalereya-finalnogo-matcha-wl-2024-22122024-foto-4

По теме:
Третий тур WL-2024: Свентек одолела Рыбакину, Кирьос и Рууд сыграли в паре
Второй тур соревнований в ОАЭ: возвращение Кирьоса, фиаско Свентек в паре
ВИДЕО. Было неловко. Пожала ли Халеп руку Свентек после матча в ОАЭ?
World Tennis League Каролин Гарсия Елена Рыбакина Мирра Андреева Арина Соболенко Андрей Рублев Денис Шаповалов Сумит Нагал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Теннис | 23 декабря 2024, 20:40 1
Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк
Украинки выступят в парном разряде в Брисбене. Новые дуэты Киченок и Костюк

Людмила, Надежда и Марта заявились на австралийский 500-тысячник, на котором откроют 2025 год

Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Бокс | 23 декабря 2024, 10:00 33
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри

Александр подтвердил, что это будет Даниэль Дюбуа

Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Бокс | 23.12.2024, 23:20
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Футбол | 23.12.2024, 22:21
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
Бокс | 23.12.2024, 09:29
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
«Может испортить наследие». Журналисты оценили будущее Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
22.12.2024, 00:10 4
Бокс
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
«Ему этого не надо». Кличко посоветовал Усику не драться с чемпионом мира
23.12.2024, 07:58 10
Бокс
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
22.12.2024, 21:35 7
Футбол
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
23.12.2024, 07:21 4
Футбол
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
«Или закончит карьеру». Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика 
22.12.2024, 02:45 5
Бокс
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
22.12.2024, 13:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем