Болельщики Униона собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни
Этой традиции в Берлине уже 21 год
23 декабря в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» состоялся настоящий аншлаг, причиной которого стал не футбольный матч.
Болельщики «Униона» собрались на домашнем стадионе клуба, чтобы спеть рождественские песни.
Эта традиция в Берлине возникла 21 год назад. Подобные мероприятия проводятся и в других немецких городах.
«Унион Берлин» выступает в сильнейшем национальном чемпионате - Бундеслиге. Сейчас команда занимает 12-е место, имея в своем активе 17 очков.
Стадион «Ан дер Альтен Форстерай» был построен 7 августа 1920 года. С тех пор арена претерпела четыре реконструкции и сейчас может вместить 22 тысячи болельщиков.
Alle Jahre wieder 😍🎶 pic.twitter.com/jjDQdzphIb— 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 23, 2024
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