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Германия
25 декабря 2024, 15:55 |
93
1

Болельщики Униона собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни

Этой традиции в Берлине уже 21 год

25 декабря 2024, 15:55 |
93
1
Болельщики Униона собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» состоялся настоящий аншлаг, причиной которого стал не футбольный матч.

Болельщики «Униона» собрались на домашнем стадионе клуба, чтобы спеть рождественские песни.

Эта традиция в Берлине возникла 21 год назад. Подобные мероприятия проводятся и в других немецких городах.

«Унион Берлин» выступает в сильнейшем национальном чемпионате - Бундеслиге. Сейчас команда занимает 12-е место, имея в своем активе 17 очков.

Стадион «Ан дер Альтен Форстерай» был построен 7 августа 1920 года. С тех пор арена претерпела четыре реконструкции и сейчас может вместить 22 тысячи болельщиков.

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Унион Берлин болельщики чемпионат Германии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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