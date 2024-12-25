Болельщики Униона собрались на стадионе, чтобы спеть рождественские песни

23 декабря в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» состоялся настоящий аншлаг, причиной которого стал не футбольный матч.

Болельщики «Униона» собрались на домашнем стадионе клуба, чтобы спеть рождественские песни.

Эта традиция в Берлине возникла 21 год назад. Подобные мероприятия проводятся и в других немецких городах.

«Унион Берлин» выступает в сильнейшем национальном чемпионате - Бундеслиге. Сейчас команда занимает 12-е место, имея в своем активе 17 очков.

Стадион «Ан дер Альтен Форстерай» был построен 7 августа 1920 года. С тех пор арена претерпела четыре реконструкции и сейчас может вместить 22 тысячи болельщиков.