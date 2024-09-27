Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно

Очередной тур Украинской Премьер-лиги открывало противостояние в Ровно между «Вересом» и «Шахтером». Начало встречи пришлось сдвинуть на 20 минут из-за масштабной воздушной тревоги в Украине. Ровенчане подошли к этому матчу в нижней части турнирной таблицы и с шестиматчевой безвыигрышной домашней серией (3 поражения и 3 ничьи). «Шахтер» сейчас проводит игры в плотном графике, и для тренерского штаба Марино Пушича важна ротация. В этом контексте хорошей новостью для «горняков» стало возвращение на поле Конопли, который восстановился после травмы. Попал в заявку своей команды и Швед, до недавнего времени находившийся в лазарете.

Хозяева поля активно начали встречу, при проведении своих атак пытаясь не задерживать мяч в центре поля. «Горняки» долгими розыгрышами пробовали растянуть насыщенную оборону соперников. Впрочем, голевых моментов у ворот команд не возникало. Та что уж говорить, если первый удар по воротам (совершенно не опасный) был нанесен Невертоном на 20-й минуте поединка.

Тем не менее, «оранжево-черные» постепенно наращивали давление на штрафную «Вереса». И открывать счет мог Траоре: форвард «Шахтера» головой замкнул навес Невертона, пробив рядом со штангой. Это был самый опасный момент, созданный «горняками» в первом тайме. До перерыва команды не нанесли ни одного удара в створ ворот, поэтому логично, что на 15-минутный отдых соперники отправились с нулями на табло.

«Горняки» агрессивно начали вторую половину встречи и почти сразу организовали шанс для взятия ворот. После отскока Бондаренко, который в предыдущих двух матчах донецкой команды в УПЛ забил четыре гола, наносил удар в пустые ворота, где защитник «Вереса» не пустил мяч за линию. Ровенчанам становилось все сложнее сдерживать быстрые перемещения «оранжево-черных», которые не переставали искать свободные зоны на половине поля хозяев. И такая активность принесла «горнякам» желаемый результат. Смиян в штрафной сбил Крыськива, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Судаков.

После этого гости не стали останавливаться на достигнутом, продолжив наступательные действия на половине поля соперников. При этом футболисты донецкой команды вскоре снова сбавили интенсивность, разворачивая свои атаки по неспешному сценарию первого тайма. И на классе удержать нужный результат «горняки» не смогли. В контратаке Гайдучик выбежал «на свидание» с Ризныком, но не переиграл голкипера. На подборе перед штрафной «Шахтера» сыграл Луан, после скидки которого Клец пробил точно в угол.

«Горняки» попытались снова перевести игру к штрафной «Вереса», но сделать это было уже не просто, ведь забитый гол добавил уверенности ровенчанам. Последние минуты встречи прошли под аккомпанемент попыток «Шахтера» вырвать победу. И сделать это мог Невертон, который ударом головой попал в перекладину.

Финальный свисток зафиксировал ничью. На следующей неделе «горняки» проведут домашний поединок Лиги чемпионов против «Аталанты» и матч УПЛ против ЛНЗ. «Верес» в следующем туре на своем поле будет противостоять «Заре».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Гакман – 6,0, Куция – 6,0, Гайдучик – 6,5, Шарай – 6,0, Мрвальевич – б/о.

«Шахтер» (замены): Зубков – 6,0, Эгіналду – 6,0, Швед – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Верес» – «Шахтер» - 1:1

Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (пен.)

Предупреждения: Годя, 21, Шарай, 70

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман, 46) – Яго (Мрвалевич, 71), Клец – Луан, Дахновский (Шарай, 66) – Степанюк (Куция, 46), Годя (Гайдучик, 46).

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо (Швед, 85), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Судаков, Крыськив, Бондаренко – Невертон, Траоре (Эгиналду, 72), Педриньо да Силва (Зубков, 46).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 5 (2) – 15 (7)

Угловые: 1 – 7

Оффсайды: 0 – 0.

ВЕРЕС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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