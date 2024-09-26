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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:03
223
0

Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед встречей в Лиге чемпионов горнякам важно сыграть в Ровно не хуже, чем с «Оболонью»

26 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:03
223
0
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

8-й тур украинской Премьер-Лиги в пятницу 27 сентября откроет поединок в Ровно, в котором встретятся «Верес» и «Шахтер». Действующий чемпион страны сейчас расположился на 4 месте в турнирной таблице, набрав в шести матчах 12 очков. Что касается подопечных Олега Шандрука, то они провели на одну игру больше, но при этом набрали всего 5 очков. В итоге команда расположилась внизу турнирной таблицы на 14-м месте.

Верес

О таком календаре, который имеется на старте нынешнего сезона у «Вереса», пожалуй, можно только мечтать. Это будет уже шестой матч в восьмом туре для коллектива из Ровно на своем поле. Во-первых, не надо далеко ездить и в спокойной обстановке готовиться к предстоящим поединкам. А, во-вторых, в половине этих поединков хозяевам пришлось играть с командами примерно одного уровня, причем со всеми тремя дебютантами турнира – «Карпатами», «Левым Берегом» и «Ингульцом». Так что болельщики «Вереса» к этому моменту наверняка уже представляли увидеть свой клуб, как минимум, в середине таблицы с хорошим набором очков.

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Но футбол тем и интересен, что иногда расклады остаются только на бумаге, а наяву получается совсем другое. «Верес» в пяти предыдущих домашних играх взял только два (!) очка. Было бы еще меньше, если бы в 7-м туре ровенчане не сумели отыграться с пенальти уже на шестой компенсированной минуте во встрече с «Ингульцом» - ничья 2:2. Вот и получается, что не всегда домашние стены помогают добиться планируемого результата.

Сложно будет «Вересу» рассчитывать на первую победу на родном стадионе «Авангард» и в предстоящем матче. Горняки, похоже, набирают ход и уже вошли в плотный график игр чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Тем не менее, боевой коллектив из Ровно не раз доказывал, что может преподносить сюрпризы. Если получится воплотить свой план игры в действие, проявить характер и неуступчивость.

Шахтер

Подопечные Марино Пушича в двух последних матчах чемпионата одержали победы с крупным счетом, забив при этом девять голов. Сперва они обыграли львовские «Карпаты» 5:2, а в минувший понедельник нанесли поражение киевской «Оболони» 4:0. Особенно сильно горняки провели встречу с пивоварами. В целом они нанесли 17 ударов по воротам соперников, из них 8 в створ и 4 забили гола. А столичной команде они позволили только трижды пробить по своим воротам, при этом в створ ни разу.

Если «Шахтер» проведет примерно такую же игру в Ровно, то вполне может взять три очка без особых проблем. И к тому же с хорошим настроением отправиться в Гельзенкирзен на первый «домашний» поединок Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой». А еще важно игрокам не получить травмы, ведь и так уже команда пострадала в начале сезона от того, что много игроков в разное время находились на больничном. Да и сейчас под вопросом участие в ближайших матчах Даниила Сикана, Ефима Конопли, Кевина и Марьяна Шведа.

Впрочем, скамейка запасных сейчас выручает горняков и те, кто ранее часто был в запасе, начинают доказывать свою состоятельность. В этой связи отметим Невертона, который только четыре раза выходил на замену и провел в общем по времени чуть больше одного тайма. В игре с «Оболонью» он отличился на 90-й минуте, совершив великолепный сольный проход. А еще в игре с киевлянами дебютировал тунисский центральный защитник Алаа Грам. Он тоже поменял своего партнера в самой концовке игры. И хотя оказался не на своей обычной позиции, оставил неплохое впечатление. Также свои первые минуты отыграл в новом чемпионате и 20-летний полузащитник Антон Глущенко. Вполне возможно, что тренерский штаб «Шахтера» будет давать больше игровой практики этим и другим футболистам, которые готовы в любой момент помочь своей команде.

Статистика матчей

В прошлом сезоне оба матча «Вереса» и «Шахтера» состоялись еще до Нового года. Первый раз это было во втором туре в августе и тогда была зафиксирована ничья 1:1. Причем всем запомнились бурные события, которые тогда развивались уже в компенсированное арбитром время к первому тайму. На первой дополнительной минуте Николай Матвиенко со штрафного направил мяч в сетку ворот, хотя судья Александр Шандор до этого показывал, что удар должен был быть по свистку. А уже через минуту с поля был удален Артем Бондаренко. Во втором тайме хозяева поля реализовали численное большинство – гол забил Евгений Шевченко. Ничья 1:1. А в 17-м туре в декабре на «Арене Львов» горняки победили 2:0. Вначале автоголом отметился Жулио Сезар, после чего удвоил преимущество своей команды Александр Зубков. Всего же в Премьер-Лиге соперники сыграли 11 матчей, в которых 8 раз побеждал «Шахтер», один раз «Верес» и дважды была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Кучеров, Куция, Луан, Дахновский, Мрвалевич, Степанюк

«Шахтер»: Резник, Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Судаков, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

«Шахтер» явно прибавил по сравнению с началом сезона и, скорее всего, будет владеть преимуществом в предстоящем матче. «Верес» попытается построить свою игру, которая позволит отобрать очки у чемпиона. Предположим, что в какие-то отрезки матча хозяевам поля удастся сыграть на равных, но в итоге гости все-таки добьются успеха.

27 сентября, пятница

«Верес» – «Шахтер»
Ровно. Стадион «Авангард». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ВЕРЕС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 1:3

Прогноз Sport.ua
Верес
27 сентября 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.31 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12 - 5 16
3 Полесье 6 4 2 0 13 - 4 14
4 Шахтер Донецк 6 4 0 2 18 - 7 12
5 ЛНЗ Черкассы 7 3 2 2 8 - 7 11
6 Кривбасс 6 3 2 1 6 - 5 11
7 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
8 Ворскла 7 2 3 2 8 - 10 9
9 Заря 7 3 0 4 6 - 9 9
10 Карпаты Львов 7 2 2 3 9 - 11 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
12 Черноморец 7 2 0 5 3 - 8 6
13 Колос К 7 1 3 3 5 - 7 6
14 Верес 7 1 2 4 6 - 11 5
15 Ингулец 7 0 4 3 5 - 12 4
16 Оболонь 7 0 2 5 2 - 18 2
Полная таблица

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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