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Премьер-лига
Верес
27.09.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 18:03 |
118
0

Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

26 сентября 2024, 18:03 |
118
0
Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 27-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича готовится к очередному европейскому турне, поэтому новый тур будет начинаться с матча с ее участием. «Шахтер» лихорадило на старте сезона, но последние два матча – победы с общим счетом 9:2 над «Карпатами» и «Оболонью» были более чем убедительными. В то же самое время коллектив Олега Шандрука все никак не может вырваться из зоны вылета, а последней встрече лишь сомнительный пенальти спас ее от поражения «Ингульцу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
27 сентября 2024 -
18:00
Шахтер Донецк
Победа Шахтера 1.31 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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