В пятницу, 27-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича готовится к очередному европейскому турне, поэтому новый тур будет начинаться с матча с ее участием. «Шахтер» лихорадило на старте сезона, но последние два матча – победы с общим счетом 9:2 над «Карпатами» и «Оболонью» были более чем убедительными. В то же самое время коллектив Олега Шандрука все никак не может вырваться из зоны вылета, а последней встрече лишь сомнительный пенальти спас ее от поражения «Ингульцу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.