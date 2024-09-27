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Премьер-лига
Верес
27.09.2024 18:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 21:25 |
5328
2

Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

27 сентября 2024, 21:25 |
5328
2
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
УПЛ

27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября

Верес – Шахтер – 1:1

Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Судаков, 64 мин.

ГОЛ! 1:1 Клец, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Бондарь пенальти Георгий Судаков Дмитрий Клёц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Test
ШЛАКтер дякую за емоції, шкода що не програли , ви цього заслуговуйте ....
 Продовжуйте в тому ж дусі ....
 Поразки вам пасують... 
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+3
Burevestnik
гра сподобалась.  бігали швидко.
Верес по рівню гри на рівні Болоньї.   
рахунок матчів не збреше !!!  
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0
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