27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.

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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября

Верес – Шахтер – 1:1

Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Судаков, 64 мин.

⚽️ Георгій Судаков упевнено реалізував пенальті та вивів «Шахтар» уперед у Рівному! 🧡#ВересШахтар (0:1) #Shakhtar pic.twitter.com/AG6jNNvGzb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2024

ГОЛ! 1:1 Клец, 81 мин.