Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.
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Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.
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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября
Верес – Шахтер – 1:1
Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Судаков, 64 мин.
⚽️ Георгій Судаков упевнено реалізував пенальті та вивів «Шахтар» уперед у Рівному! 🧡#ВересШахтар (0:1) #Shakhtar pic.twitter.com/AG6jNNvGzb— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2024
ГОЛ! 1:1 Клец, 81 мин.
События матча
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Верес по рівню гри на рівні Болоньї.
рахунок матчів не збреше !!!