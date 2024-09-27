ПУШИЧ: «Потеря очков – всегда неприятно. Это марафон на длинной дистанции»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после игры УПЛ с «Вересом» (1:1):

– Довольны ли вы действиями своей команды в атаке и достаточно ли создали футболисты «Шахтера», чтобы претендовать на победу в этом матче?

– Безусловно, мы создали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на победу в этом матче. Думаю, что вы, равно как и я, смотрели игру и имели возможность увидеть, что у нас было достаточно моментов, чтобы отметиться второй раз и даже забить больше голов, поэтому с точки зрения качества игры и нашего атакующего потенциала мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. . Однако произошло так, как произошло. Что касается первого тайма, то мы создали один-два хороших, качественных момента, но до перерыва нам не хватало, возможно, реализации в завершающей стадии. А уже во втором тайме мы полностью изменили картину именно по качеству игры.

– Как вам атмосфера на стадионе, ведь в Украине нигде не увидишь такое количество болельщиков?

– Конечно, это чудесный спектр эмоций, это просто невероятно. Поскольку футбол, в принципе, существует для зрителей и является в первую очередь явлением для болельщиков, поэтому находиться полностью заполненном стадионе и быть частью этого процесса – это невероятное ощущение. Я искренне надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть как можно больше подобных матчей при заполненных трибунах.

– Кто был сегодня лучшим игроком в составе вашей команды и кто был самым деструктивным?

– Я никогда не оцениваю лучшего или худшего игрока. Всегда все упирается в общекомандные усилия, команда делает игроков индивидуально лучше.

– Как вы оцениваете, «Шахтер» сегодня заработал одно очко или потерял два? И после сегодняшней ничьей можно ли сказать, что «Шахтер» уже потерял чемпионство?

– Конечно, потеря очков – это всегда неприятно. Но я все время подчеркиваю, что чемпионат – это марафон на длинной дистанции: потери очков всегда происходят, но чемпионат продолжается и возможности будут. Конечно, именно в начале сезона потеря очков неприятна, как и в любой период, однако это никак не влияет на ход чемпионской гонки как таковой.