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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 22:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:05
38
0

ПУШИЧ: «Потеря очков – всегда неприятно. Это марафон на длинной дистанции»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после игры УПЛ с «Вересом»

27 сентября 2024, 22:55 | Обновлено 27 сентября 2024, 23:05
38
0
ПУШИЧ: «Потеря очков – всегда неприятно. Это марафон на длинной дистанции»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после игры УПЛ с «Вересом» (1:1):

– Довольны ли вы действиями своей команды в атаке и достаточно ли создали футболисты «Шахтера», чтобы претендовать на победу в этом матче?

– Безусловно, мы создали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на победу в этом матче. Думаю, что вы, равно как и я, смотрели игру и имели возможность увидеть, что у нас было достаточно моментов, чтобы отметиться второй раз и даже забить больше голов, поэтому с точки зрения качества игры и нашего атакующего потенциала мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. . Однако произошло так, как произошло. Что касается первого тайма, то мы создали один-два хороших, качественных момента, но до перерыва нам не хватало, возможно, реализации в завершающей стадии. А уже во втором тайме мы полностью изменили картину именно по качеству игры.

– Как вам атмосфера на стадионе, ведь в Украине нигде не увидишь такое количество болельщиков?

– Конечно, это чудесный спектр эмоций, это просто невероятно. Поскольку футбол, в принципе, существует для зрителей и является в первую очередь явлением для болельщиков, поэтому находиться полностью заполненном стадионе и быть частью этого процесса – это невероятное ощущение. Я искренне надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть как можно больше подобных матчей при заполненных трибунах.

– Кто был сегодня лучшим игроком в составе вашей команды и кто был самым деструктивным?

– Я никогда не оцениваю лучшего или худшего игрока. Всегда все упирается в общекомандные усилия, команда делает игроков индивидуально лучше.

– Как вы оцениваете, «Шахтер» сегодня заработал одно очко или потерял два? И после сегодняшней ничьей можно ли сказать, что «Шахтер» уже потерял чемпионство?

– Конечно, потеря очков – это всегда неприятно. Но я все время подчеркиваю, что чемпионат – это марафон на длинной дистанции: потери очков всегда происходят, но чемпионат продолжается и возможности будут. Конечно, именно в начале сезона потеря очков неприятна, как и в любой период, однако это никак не влияет на ход чемпионской гонки как таковой.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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