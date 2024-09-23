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Шахтер Донецк
23.09.2024 18:00 – FT 4 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:19
1141
28

Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь

Команда Пушича вернулась к делам в чемпионате уверенной победой

23 сентября 2024, 19:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:19
1141
28
Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь
ФК Шахтер Донецк

Очередной тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Шахтером» и «Оболонью». Киевская команда, которая замыкает турнирную таблицу, имеет существенные проблемы с результативностью. Перед поединком с донецким клубом «сухая» серия «пивоваров» насчитывала 473 минуты. Кроме того, киевляне еще ни разу не отличались точными ударами в ворота «горняков» (в трех матчах). В стартовом составе «Шахтера» отметим появление Лассины Траоре, который заменил получившего травму в матче против «Болоньи» Сикана. Для легионера из Буркина Фасо этот поединок стал 50-м в элитном украинском дивизионе.

Команды неспешно начали встречу. «Горняки» больше владели мячом, на что киевляне отвечали редкими контратаками. При этом опасные ситуации у ворот соперники не создавали, находясь в поисках оптимальных условий для обострения игры. И первым такой момент нашел Судаков. Полузащитник «Шахтера» по левому полуфлангу сделал разрезную передачу на ход Эгиналду, который не сумел переадресовать мяч Траоре. А следующая атака «Шахтера» завершилась неприятностями для «пивоваров». Винисиус Тобиас в падении через себя отправил мяч в штрафную киевской команды, и Бондаренко слёта нанес точный удар.

После пропущенного гола киевляне стали активнее прессинговать соперников, но подопечные Марино Пушича уверенно справлялись с попытками давления от «Оболони». «Горняки» грамотно перекрывали свободные зоны, не позволяя соперникам комфортно развивать свои атаки. Номинальные хозяева поля также не форсировали события, свой следующий голевой момент создав почти через двадцать минут после первого взятия ворот. Бондаренко мог оформить дубль, но на этот раз Федоривский выручил киевскую команду.

В начале второй половины встречи удвоить преимущество своей команды мог Зубков, на удар которого в прыжке среагировал Федоривский. «Горняки» владели территориальным преимуществом, лишив соперников контроля над мячом. Был близок к успеху Матвиенко, которому Федоривский не дал сыграть на добивании после удара Зубкова. К слову, правый вингер «Шахтера» доставлял немало проблем «пивоварам» на своем фланге.

«Горняки» контролировали ход игры, но минимальное преимущество соперников оставляло шансы киевлянам. Эти шансы практически «похоронил» Траоре. После удара Судакова мяч попал в штангу, и буркиниец сыграл на добивании. А перевел задачу «Оболони» в разряд неразрешимой Судаков, который ворвался в штрафную и пробил точно в угол.

Вопрос о победителе противостояния был снят, и тренерский штаб «Шахтера» выделил игровое время для тунисского защитника Алаа Грама, дебютировавшего в составе «горняков». Также вышел на поле 20-летний Антон Глущенко. А точку в матче поставил Невертон. Бразилец просочился сквозь деморализованную оборону киевлян и отправил мяч в ворота.

«Шахтер» одержал уверенную победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против «Вереса». «Пивовары» в конце следующей недели будут принимать «Ингулец».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Невертон – 7,0, Педриньо да Сілва – 6,0, Степаненко – 6,0, Грам – б/о, Глущенко – б/о.

«Оболонь» (замены): Теслюк – 6,0, Витенчук – 6,0, Курко – б/о, Слободян – б/о, Близниченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Оболонь» - 4:0

Голы: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90

Предупреждения: Винисиус, 76 – Тарануха, 20, Мединский, 32, Суханов, 72, Карась, 87

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Грам, 79) – Судаков (Глущенко, 85), Крыськив (Степаненко, 71), Бондаренко – Эгиналду (Невертон, 71), Траоре, Зубков (Педриньо да Силва, 71).

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Дубко, Карась, Мединский – Приймак, Мороз (Слободян, 75) – Суханов (Близниченко, 83), Черненко (Курко, 75), Груша (Витенчук, 62) – Тарануха (Теслюк, 62).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 17 (8) – 3 (0)
Угловые: 10 – 2
Оффсайды: 5 – 0.

ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Шахтер - Оболонь отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 30
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AK.228
Солидный счет, солидная победа 
Надеюсь прибавит настроения перед матчами ЛЧ!!
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+7
Frank Piter
Всех фанов Шахтера с победой! 
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
Віктор Коробка
Шахтар - молодці, з впевненою перемогою! Добре, що забили Траоре та Судаков. Сьогодні трохи розчарував Зубков - багато браку та втрат.
Чекаємо такої гри і надалі, особливо в ЛЧ.
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+2
u6464u
перемога на класі, гарна гра від обох команд.
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+2
ZANREGENT1993
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
дыряво с пердя🤣
Шахтёры натянули пивнушку как смазанную дыр очку 👉👌
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+1
Лига
Оболонь конечно не Болонья, ну  чемпион на изи выиграл ну могли ещё 3-4 гола забивать Очень лёгкая победа, ну мы знаем все как работники пивзавода могут быть сильны, динамо не даст спи_здеть
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+1
Frank Piter
Что с е..алом, кукуяне? 
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+1
Отаман
Дуже дуже добре👍
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+1
Legenda
Второй тайм лучше чем первый....
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0
avk2307
Не вгадав тільки в один мяч. Дірочки свои 4 забили а пивовари свій один ні.
Зате молодіжка 0-0 зіграла і це насправді дуже добре...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Красені! За дві гри - 9 голів. Сподіваюсь що матч з Болоньєю був рідкісний виняток із правил де гра не йшла через слизьке поле, дощ, дві вимушені заміни (Сікан, Конопля), і ,можливо, травму Кевіна і можливо фактор гри в гостях. Все йде до того, що Шахтар почне чимало забивати і в ЛЧ незабаром
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0
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy
Не без шансів.Бо перший тайм ніякий. А могли закривати в першому гру і другий догравати. А в другому Оболонь підсіла і тоді забивали ті які вже давно не забивали ). Якби це не була гра з аутсайдером -дума булоб як з Болоню.
Ну і хвальонне четверте місце -ваше заслужене ! )
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
дыряво с пердя🤣
Все ждём теперь в среду в 22:00  премьеру сериала 18+ "Жёсткие приключения итальянцев в дыр очку" 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Tower Bridge
Любимый счёт неБолоньи.  С Рухом и Полесьем тоже по 0:4.  Итого в таблицу: 0 - 12.
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-10
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