Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь

Очередной тур Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Шахтером» и «Оболонью». Киевская команда, которая замыкает турнирную таблицу, имеет существенные проблемы с результативностью. Перед поединком с донецким клубом «сухая» серия «пивоваров» насчитывала 473 минуты. Кроме того, киевляне еще ни разу не отличались точными ударами в ворота «горняков» (в трех матчах). В стартовом составе «Шахтера» отметим появление Лассины Траоре, который заменил получившего травму в матче против «Болоньи» Сикана. Для легионера из Буркина Фасо этот поединок стал 50-м в элитном украинском дивизионе.

Команды неспешно начали встречу. «Горняки» больше владели мячом, на что киевляне отвечали редкими контратаками. При этом опасные ситуации у ворот соперники не создавали, находясь в поисках оптимальных условий для обострения игры. И первым такой момент нашел Судаков. Полузащитник «Шахтера» по левому полуфлангу сделал разрезную передачу на ход Эгиналду, который не сумел переадресовать мяч Траоре. А следующая атака «Шахтера» завершилась неприятностями для «пивоваров». Винисиус Тобиас в падении через себя отправил мяч в штрафную киевской команды, и Бондаренко слёта нанес точный удар.

После пропущенного гола киевляне стали активнее прессинговать соперников, но подопечные Марино Пушича уверенно справлялись с попытками давления от «Оболони». «Горняки» грамотно перекрывали свободные зоны, не позволяя соперникам комфортно развивать свои атаки. Номинальные хозяева поля также не форсировали события, свой следующий голевой момент создав почти через двадцать минут после первого взятия ворот. Бондаренко мог оформить дубль, но на этот раз Федоривский выручил киевскую команду.

В начале второй половины встречи удвоить преимущество своей команды мог Зубков, на удар которого в прыжке среагировал Федоривский. «Горняки» владели территориальным преимуществом, лишив соперников контроля над мячом. Был близок к успеху Матвиенко, которому Федоривский не дал сыграть на добивании после удара Зубкова. К слову, правый вингер «Шахтера» доставлял немало проблем «пивоварам» на своем фланге.

«Горняки» контролировали ход игры, но минимальное преимущество соперников оставляло шансы киевлянам. Эти шансы практически «похоронил» Траоре. После удара Судакова мяч попал в штангу, и буркиниец сыграл на добивании. А перевел задачу «Оболони» в разряд неразрешимой Судаков, который ворвался в штрафную и пробил точно в угол.

Вопрос о победителе противостояния был снят, и тренерский штаб «Шахтера» выделил игровое время для тунисского защитника Алаа Грама, дебютировавшего в составе «горняков». Также вышел на поле 20-летний Антон Глущенко. А точку в матче поставил Невертон. Бразилец просочился сквозь деморализованную оборону киевлян и отправил мяч в ворота.

«Шахтер» одержал уверенную победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против «Вереса». «Пивовары» в конце следующей недели будут принимать «Ингулец».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Невертон – 7,0, Педриньо да Сілва – 6,0, Степаненко – 6,0, Грам – б/о, Глущенко – б/о.

«Оболонь» (замены): Теслюк – 6,0, Витенчук – 6,0, Курко – б/о, Слободян – б/о, Близниченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Шахтер» – «Оболонь» - 4:0

Голы: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90

Предупреждения: Винисиус, 76 – Тарануха, 20, Мединский, 32, Суханов, 72, Карась, 87

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Грам, 79) – Судаков (Глущенко, 85), Крыськив (Степаненко, 71), Бондаренко – Эгиналду (Невертон, 71), Траоре, Зубков (Педриньо да Силва, 71).

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Дубко, Карась, Мединский – Приймак, Мороз (Слободян, 75) – Суханов (Близниченко, 83), Черненко (Курко, 75), Груша (Витенчук, 62) – Тарануха (Теслюк, 62).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 17 (8) – 3 (0)

Угловые: 10 – 2

Оффсайды: 5 – 0.

ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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