ПУШИЧ: «Логистика забирает очень много сил. Тратим 20 часов на дорогу»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча УПЛ с «Оболонью» (4:0)

– Мистер, поздравляем с уверенной победой 4:0. Начало встречи было не слишком интенсивным. По-вашему, это так отразилась определенная усталость, связанная со сложным графиком и переездами?

– Безусловно, могу с вами согласиться, что первый тайм мы провели не в таком интенсивном ритме, как я хотел бы, но должен отметить, что сложная логистика, а на этой неделе у нас было действительно много переездов из-за матча Лиги чемпионов, все же не может служить каким-либо оправданием такой интенсивности в нашей игре. И хотя первый тайм мы провели не столь интенсивно, но я хотел бы сделать большие комплименты своей команде за ту реакцию, которую мы показали после перерыва, и за то, в какой стилистике мы провели вторую половину встречи, держа высокий темп игры и демонстрируя атакующий футбол. И еще хотел бы добавить, что, когда мы возвращаемся после матча Лиги чемпионов или любого другого евротурнира, всегда очень важна победа на внутренней арене. Сегодня мы были полностью сконцентрированы на нашем сопернике, на победе именно над этим оппонентом. И эта нацеленность на результат конвертировалась в наш успех, чему я, безусловно, очень рад.

– Марино, сегодня вы забили четыре гола, в предыдущем туре было пять. Но в игре Лиги чемпионов с «Болоньей» забить не удалось. Как, по-вашему, эту результативность перенести на осенние поединки Лиги чемпионов?

– Не следует сравнивать матчи внутреннего чемпионата и игры европейских турниров, поскольку в таком соревновании, как Лига чемпионов, собраны сильнейшие команды, лучшие игроки, и в целом атмосфера способствует чрезвычайно высокому уровню противостояния. И если разбирать конкретно наш матч с «Болоньей», то мы сыграли на выезде против сложного оппонента, сумели отстоять наши ворота на ноль, и я считаю, что в поединке такого уровня это достаточно значительное достижение. И очень важный урок, который я смог извлечь, играя в Лиге чемпионов: в матче еврокубка вы не получите так много возможностей именно в атакующей фазе, как в поединке национального чемпионата, возможно, это будет пять-шесть моментов, но обычно не больше. И именно в этих пяти-шести моментах надо быть чрезвычайно точными и хладнокровными в реализации. Возможно, вам удастся реализовать все моменты, и тогда это будет победа просто невероятного уровня, однако обычно мы работаем в том направлении, чтобы переносить наши голы и замыслы, уже интегрированные на уровне национального чемпионата, на уровень Лиги чемпионов.

Тем не менее, я склонен считать, что иногда победа даже с небольшим количеством забитых мячей на таком высшем уровне Лиги чемпионов может быть вполне удовлетворительным и приемлемым результатом. И позволю себе немного дополнить свой ответ еще одним мнением, определенным образом касающимся вашего вопроса. Логистика действительно забирает у нас очень много сил, и сейчас в соревновании такого высокого уровня, как Лига чемпионов, мы единственная команда, которая должна сталкиваться с подобными вызовами, связанными с переездами и сложной ситуацией по известным причинам. Конечно, это касается и других украинских команд. Каждый раз мы тратим около 20 часов только на дорогу, что, безусловно, сказывается и на наших атакующих качествах, и в целом на свежести в игре. И именно поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть, как я горжусь своей командой – тем, как она выкладывается на поле, как игроки действительно отдают все силы в каждом матче. И за это я каждый раз не стесняюсь награждать их заслуженными комплиментами.

– Бондаренко сделал хет-трик в прошлом матче чемпионата, сегодня тоже открыл счет. Может быть, стоит попробовать его на новой позиции?

– Вы хотите увидеть его нападающим? На самом деле я очень рад, что он забил сегодня снова. Я склонен считать, что Бондаренко отлично проявляет себя на своей позиции, он играет в центре поля и именно там приносит команде наибольшую пользу. Поэтому пока нет необходимости переводить его на позицию нападающего. Хотя должен подчеркнуть, что он должен в первом тайме отличиться дублем: у него была убийственная возможность, но он не сумел ее реализовать. Потому пока Бондаренко остается на своей, идеальной для командной игры позиции.

– Сегодня за «Шахтер» дебютировал Алаа Грам. Что можете сказать о его дебюте и об этом игроке в целом?

– Алаа – это новый игрок, приехавший к нам из другой страны, где очень отличается стиль игры, поэтому ему необходимо время на адаптацию. Он является профессионалом и замечательным человеком, тяжело и усердно работал на этих неделях на тренировках. Мы присматривались к нему и понемногу подводили к дебюту. Сегодня он получил такую ​​возможность, и хотя вышел на неестественную для себя позицию правого защитника, но хорошо справился. Это многофункциональный футболист, который может играть как в центре обороны, так и на правом фланге. Я рад за Алаа и поздравляю с дебютом и высоким уровнем игры, который он продемонстрировал сегодня.